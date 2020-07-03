Около 3 тысяч московских юнармейцев получат сертификаты

До конца года почти 3 тысячи ребят получат удостоверения о прохождении модульной программы "Московский юнармеец". По данным департамента образования, программа обучения школьников, разработана Главным штабом "ЮНАРМИИ" совместно с Московским центром "Патриот.Спорт".

По данным пресс-службы департамента образования, ребята прошли четыре тематических курса: "Спасение и выживание в чрезвычайных ситуациях", "Открытое небо", "Юный защитник Отечества" и "Только смелым покоряются моря". Ребята прошли занятия по оказанию первой помощи, управлению самолетом, стрельбе из арбалета, рукопашному бою и основам морского дела. На тематическом модуле "Спасение и выживание в чрезвычайных ситуациях" юнармейцы научились оказывать первую медицинскую помощь и бороться с пожаром. Модуль "Открытое небо" позволил школьникам получить первоначальные профильные навыки: научиться управлять самолетом в разных погодных условиях с помощью современных тренажеров, узнать, что делать при отказе авиатехники, как вести радиообмен и как управлять своим телом в условиях свободного падения до раскрытия парашюта.

На занятиях тематического модуля "Только смелым покоряются моря" ребят подготовили к службе в Военно-Морском флоте. Школьники познакомились с основами морского дела, изучили азбуку Морзе и устройство кораблей, а также научились пользоваться швартовым, якорным и другими палубными устройствами, а на модуле "Юный защитник Отечества" ребята плавали с аквалангом и стреляли из арбалета, освоили технику марш-бросков и приемы рукопашного боя.

Учеба завершается зачетом, по итогам которого они получают свидетельства о прохождении обучения. Все результаты вносятся в "Книжку юнармейца", которая поможет при поступлении в вузы силовых ведомств, а также в выборе вида Вооруженных Сил и рода войск при призыве на срочную военную службу.

Как напомнили в департаменте образования, в этом году сертификаты начали выдавать 15 июня после снятия режима самоизоляции. Их получили уже более 2 тыс. юнармейцев.