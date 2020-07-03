Первая семья москвичей получила право собственности на квартиру в доме по реновации. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Москве. В сообщении говорится, что первое право собственности физического лица зарегистрировано на квартиру в Лосиноостровском районе столицы по адресу ул. Изумрудная, дом 24, корпус 1 (СВАО).

"В марте текущего года нами был поставлен на кадастровый учет дом на Изумрудной улице, построенный в рамках реализации программы реновации жилья. На этой неделе в отношении первой семьи зарегистрировано право собственности на новую квартиру. Основанием для этого стал договор, предусматривающий переход права собственности на равнозначное жилое помещение, заключенный между департаментом городского имущества Москвы и физическим лицом", - заявил руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.

Всего в многоквартирном доме общей площадью 10,6 тыс. квадратных метров расположено 120 квартир, из которых 30 - однокомнатных, 88 - двухкомнатных и 2 - трехкомнатные.

Пресс-служба напоминает, что участники программы могут регистрировать свои права на квартиры только после заключения договоров перехода права собственности с департаментом городского имущества или Фондом реновации.

Справка "РГ"

Программа реновации стартовала в Москве в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5174 дома.