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03.07.2020 11:50
Рубрика: Экономика

Первая семья москвичей получила право собственности на квартиру в доме по реновации

Текст: Любовь Проценко

Первая семья москвичей получила право собственности на квартиру в доме по реновации. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Москве. В сообщении говорится, что первое право собственности физического лица зарегистрировано на квартиру в Лосиноостровском районе столицы по адресу ул. Изумрудная, дом 24, корпус 1 (СВАО).

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"В марте текущего года нами был поставлен на кадастровый учет дом на Изумрудной улице, построенный в рамках реализации программы реновации жилья. На этой неделе в отношении первой семьи зарегистрировано право собственности на новую квартиру. Основанием для этого стал договор, предусматривающий переход права собственности на равнозначное жилое помещение, заключенный между департаментом городского имущества Москвы и физическим лицом", - заявил руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.

Всего в многоквартирном доме общей площадью 10,6 тыс. квадратных метров расположено 120 квартир, из которых 30 - однокомнатных, 88 - двухкомнатных и 2 - трехкомнатные.

Пресс-служба напоминает, что участники программы могут регистрировать свои права на квартиры только после заключения договоров перехода права собственности с департаментом городского имущества или Фондом реновации.

Справка "РГ"

Программа реновации стартовала в Москве в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5174 дома.

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