СК возбудил дело по факту растраты 46 млн рублей при ремонте института МВД

Подмосковные следователи получили материалы ФСБ и по ним возбудили уголовное дело, которое обещает стать громким.

Как рассказала корреспонденту "РГ" представитель Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств (п. "б" ч.2 ст. 285.1 УК РФ) и халатности должностных лиц федерального государственного учреждения дополнительного образования "Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России" (ч.1.1. ст. 293 УК РФ).

По предварительной версии следствия, в 2018 году в рамках госконтракта институту были выделены большие деньги на капитальный ремонт объектов института, расположенного в городе Домодедово. Вот только работы в положенные сроки не были завершены, и оставшиеся деньги - больше 46 миллионов рублей были потрачены на "не предусмотренные контрактом нужды".

Следствие считает, что должностные лица не контролировали как надо исполнение условий и сроков контракта. Более того, контракт, который плохо выполняли, не был своевременно расторгнут. Поэтому не были возмещены в доход государству деньги, которые надо было взыскать в виде штрафов, а это уже "повлекло причинение ущерба на сумму более 10 миллионов рублей".

Что уже сделано по этому уголовному делу? В СК сказали, что проведены обыски и осмотры всех объектов на которых должны были пройти ремонтные работы, истребована вся необходимая следствию документация. А главное- устанавливаются граждане, причастные к преступлению.