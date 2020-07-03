В Калуге вводится бесплатная парковка для электромобилей, соответствующее постановление принято Городской Управой. Таким образом, реализована на практике инициатива членов фракции "Единая Россия" Городской Думы Калуги.

Владельцы электромобилей должны будут подать заявление и необходимые документы в "Службу единого заказа городского хозяйства". После включения в соответствующий реестр они смогут бесплатно парковаться на центральных улицах города.

"Уверен, что введение бесплатной парковки для электромобилей будет способствовать более широкому распространению этого экологически чистого вида транспорта, - подчеркнул председатель фракции "Единая Россия" в Гордуме Калуги Сергей Павлов. - В конечном итоге это благоприятно скажется на состоянии окружающей среды в нашем городе".

В настоящее время платные парковки в Калуге действуют на улицах Кирова, Плеханова, Рылеева, Суворова, Марата, Герцена, Ленина, Театральной площади, сквере Мира и площади Победы.