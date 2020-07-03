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03.07.2020 17:43
Рубрика: Происшествия

В Липецке в суд направлено дело о махинациях с квартирами для сирот

Текст: Элина Труханова

В Липецкой области завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями экс-директора бюджетной организации при закупке квартир для детей-сирот.

По информации регионального следственного управления СК РФ, бывший директор областного бюджетного учреждения по эксплуатации жилищного фонда в 2017 году при приобретении квартир для детей-сирот на территории различных районов Липецкой области "создавал преимущественные условия для победы в электронных аукционах определенным лицам", чем целенаправленно ограничивал круг претендентов на госко

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нтракт.

- В результате он лишил учреждение возможности результативно и эффективно использовать денежные средства на приобретение других квартир для последующего их предоставления по договорам найма детям-сиротам, - рассказали в СУ СК.

В ведомстве уточнили, что поведенные судебные товароведческие экспертизы показали, что превышение в стоимости доходило до 700 тысяч рублей за квартиру. Всего таким образом было приобретено 29 квартир, а ущерб региональному бюджету от действий экс-руководителя составил почти семь миллионов рублей.

Сообщается, что обвиняемый от дачи показаний отказался и вину не признал.

Материалы уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. В деле 94 тома.

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