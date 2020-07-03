В Москве придумали суп для укрепления иммунитета

В Московском государственном университете пищевых производств разработан уникальный суп-пюре. Он, как утверждают специалисты вуза, способен повысить иммунитет.

Суп на основе молочной сыворотки и тыквы с добавлением амаранта, расторопши и пшеницы стимулирует обмен веществ и улучшает работу печени. Такое блюдо, отмечают в университете, особенно эффективно в период вирусных инфекций.

По словам директора института прикладной биотехнологии имени академика РАН И.А. Рогова МГУПП Татьяны Данильчук, разработано два типа продукта: суп-пюре и его сублимат. Для каждого, подчеркнула она, сделана своя упаковка. Аналогов на мировом рынке нет, подчеркнула Данильчук в беседе с агентством "Москва".