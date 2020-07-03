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03.07.2020 21:24
Рубрика: Общество

В отдельных районах Москвы интенсивность осадков достигла трети месячной нормы

Текст: Ирина Огилько

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за сильного ливня, в отдельных районах интенсивность осадков достигает 30 мм в час, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Сегодня вечером на столицу обрушился сильный ливень, который сопровождается порывами ветра и местами градом, - отметил Петр Бирюков. - В отдельных округах интенсивность осадков достигает 30 миллиметров, что соответствует трети месячной нормы".

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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Заммэра сообщил, что на улицах города сейчас работают 300 аварийных бригад ГУП "Мосводосток" и 270 единиц техники. Они принимают меры для оперативного устранения скоплений воды, которые возникли из-за сильного ливня.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что синоптики заранее предупреждали о непогоде в столичном регионе, поэтому все городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

Он подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

Бирюков призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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