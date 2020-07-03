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03.07.2020 14:53
Рубрика: Происшествия

В Туле двое мужчин скончались после падения со строительных лесов

Текст: Елена Шулепова

В Туле четверо строителей, ремонтировавших архитектурный памятник в центре города, упали с лесов. Двое из них скончались в больнице, сообщает сайт регионального управления СК России.

В Белгороде трое строителей упали с четвертого этажа

По данному факту региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

О случившемся известно, что накануне у одного из домов на улице Советской были обнаружены четверо мужчин, явно упавших с высоты. Они были госпитализированы в городскую больницу скорой помощи. Двое из них от полученных травм скончались в реанимации. Состояние одного из выживших оценивается как тяжелое, второго - средней тяжести.

По предварительным данным, это рабочие, ремонтировавшие историческое здание. Они занимались, в том числе, отделочными работами на фасаде. Как и почему рабочие упали со строительных лесов, предстоит выяснить следствию.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула ЧП на стройках

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