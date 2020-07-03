В Туле двое мужчин скончались после падения со строительных лесов

В Туле четверо строителей, ремонтировавших архитектурный памятник в центре города, упали с лесов. Двое из них скончались в больнице, сообщает сайт регионального управления СК России.

По данному факту региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

О случившемся известно, что накануне у одного из домов на улице Советской были обнаружены четверо мужчин, явно упавших с высоты. Они были госпитализированы в городскую больницу скорой помощи. Двое из них от полученных травм скончались в реанимации. Состояние одного из выживших оценивается как тяжелое, второго - средней тяжести.

По предварительным данным, это рабочие, ремонтировавшие историческое здание. Они занимались, в том числе, отделочными работами на фасаде. Как и почему рабочие упали со строительных лесов, предстоит выяснить следствию.