Возбуждено дело по факту хищения 40 млн рублей у Минобрнауки РФ

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в ГУ МВД Москвы по факту хищения 40 млн рублей у Минобрнауки России. Замешанным в этом мошенничестве, по словам официального представителя МВД Ирины Волк, оказался высокопоставленный чиновник ведомства, осуществивший приемку фактически не выполненных работ. Всего фигурантов двое.

"В 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, - сообщила она ТАСС. - Затем заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве".

В рамках расследования проведено более 30 обысков в жилищах и на рабочих местах фигурантов уголовного дела.