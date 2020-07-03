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03.07.2020 13:32
Рубрика: Общество

Врачи роддома больницы Вересаева помогли родить пациентке со сложной беременностью

Текст: Любовь Проценко

В роддоме больницы Вересаева помогли 38-летней москвичке спланировать долгожданную беременность и родить двух здоровых малышек. Сейчас молодая мама с детьми на руках говорит, что готова повторить этот опыт в роддоме на севере Москвы.

Два года назад она пришла сюда с целым букетом женских болезней. Завотделением ЭКО роддома Карина Григорян рассказывает:

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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- Мы провели необходимое дообследование, коррекцию артериального давления. Комиссия по отбору пациенток для проведения вспомогательных репродуктивных технологий роддома больницы Вересаева включила ее в реестр по лечению бесплодия за счет средств ОМС, и в скором времени она уже вступила в программу ЭКО.

Женщине заранее провели процедуру криоконсервации эмбрионов. Cитуацию осложняло наличие миомы. Специалисты предложили сначала удалить ее, женщина не хотела откладывать беременность на восстановление операции.

- Тщательно взвесив все "за" и "против", мы решили перенести эмбрион, тем более сама пациентка была настроена решительно и позитивно, а, как известно, хороший настрой женщины - 50% успеха. Со второй программы все получилось - наша пациентка забеременела двойней", - отметила Григорян.

В течение всей беременности женщина наблюдалась в консультативно-диагностическом центре роддоме больницы Вересаева. В целом, беременность, по мнению специалистов, прошла легко.

Фото: pixabay.com
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- Токсикоза не было, давление на фоне постоянной гипотензивной терапии оставалось стабильным, - отмечает Карина Григорян. - Более того, пациентке даже не потребовалась хирургическая коррекция истмико-цервикальной недостаточности - достаточно частого осложнения со стороны шейки майки у пациенток, вынашивающих многоплодную беременность после ЭКО.

Уже ближе к родам у будущей мамы появились отеки, поэтому ее заранее госпитализировали для наблюдения. Неожиданно врачи на КТГ отметили изменения у одной из девочек и решили не откладывать операцию, которая, как стало понятно позднее, была проведена очень своевременно и помогла избежать последствий, угрожающих жизни новорожденных.

- Роды планировались на 37-38-й неделе беременности, но мы были вынуждены провести операцию раньше из-за опасных сигналов КТГ, которые указывали на то, что одному ребенку не хватало питания, - рассказывает заведующая операционным отделением роддома больницы Вересаева Эвелина Азоева. - После родов мы увидели, что одна из пуповин имела оболочечное прикрепление - не к плаценте, а к плодной оболочке, расположенной на расстоянии от нее.

Вес у девочек при рождении был 2100 и 2500 граммов.

Сейчас с мамой и малышками все хорошо. Несколько дней они провели под наблюдением специалистов роддома, а затем их выписали и они находятся дома.

- Меня потрясло внимание врачей медучреждения - они не жалели на меня времени, возились со мной, водили за ручку. Причем, процедуру ЭКО сделали по квоте в рамках ОМС.

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