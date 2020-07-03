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03.07.2020 10:54
Рубрика: Общество

Выпускники столичных школ начали сдавать ЕГЭ

Текст: Ангелина Зеленькова

3 июля выпускники столичных школ начали сдавать ЕГЭ. Расписание экзаменов по датам было официально опубликовано Рособрнадзором. Первыми пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. В этом году экзамен будут сдавать около 80 тысяч школьников. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Рособрнадзор: С момента старта ЕГЭ серьезных нарушений нет

В Москве на сегодняшний день развернуто 382 пункта сдачи ЕГЭ, большинство располагается в школах. В то же время в Москве есть пункты и в медицинских учреждениях, и даже на дому, чтобы дети, которые испытывают трудности, могли комфортно сдать экзамен. Во всех пунктах сдачи ЕГЭ организована максимальная безопасность.

"Мы постарались максимально обезопасить школьное пространство как для ребят, которые сдают ЕГЭ, так и для работников, которые участвуют в приемке единого государственного экзамена, - рассказала Анастасия Ракова. - Обязательная дезинфекция по вирусному режиму до проведения экзамена, обязательно после, специальная технология организации прохода в здание, введена определенная рассадка. Обязательно все сотрудники находятся в средствах индивидуальной защиты, которая включает маски и перчатки, также всем желающим ребятам без ограничений предоставляются такие средства индивидуальной защиты".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Все сотрудники пунктов сдачи ЕГЭ прошли тестирование на коронавирус, среди допущенных к работе заболевших нет. "Дети, которые на сегодняшний день болеют коронавирусом или находятся под карантином в связи с контактом, они сегодня не смогут сдать экзамен, но у нас есть резервные дни, в которые они могут реализовать свое право", - отметила Анастасия Ракова.

Она также добавила, что в Москве самыми востребованными экзаменами являются русский язык и профильная математика, на третьем месте - обществознание, которое выбрали примерно треть выпускников.

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