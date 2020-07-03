Сахалинские моряки спрятали в тайнике 120 кг морских деликатессов

Тайник с морскими деликатесами обнаружили сотрудники сахалинской таможни и пограничного управления ФСБ РФ по региону на судне в порту города Невельска. Моряки везли 120 килограммов краба, трубача и других морепродуктов.

"Мешки и ящики с мороженой и сушеной продукцией были спрятаны в производственном цехе и в машинном отделении судна. Примечательно, что у экипажа имелось разрешение на вылов продукции другого вида", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе таможни.

Деликатесы изъяли и поместили в камеру хранения, их происхождение установит таможенная служба. В отношении нарушителей возбуждено административное дело о незаконном перемещении товаров через государственную границу (часть 2 статьи 16.1 КоАП РФ). За сокрытие им грозит штраф от половины до двукратной стоимости товаров. Их также могут конфисковать.

Справка "РГ"

Для личного пользования разрешено ввозить до пяти килограммов продукции животного происхождения в заводской упаковке.