Познакомиться со знаменитостями, научиться готовить и мастерить игрушки и просто хорошо провести время смогли ребята от семи до 15 лет, пока проходила первая летняя смена проекта "Каникулы онлайн" в Бурятии. Он стартовал 18 июня, смена продлилась две недели и собрала детей со всей республики.

- В связи с эпидемиологической ситуацией вопрос детского отдыха встал особенно остро. Для безопасности жителей республики мы не можем массово собираться в одном месте и проводить вместе досуг. Именно поэтому наши вожатые организовали проект "Каникулы онлайн", - рассказал министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

Всего запланировано провести четыре таких смены - по две недели каждая. Следующая стартует уже 6 июля. Участие для всех школьников бесплатное. Все, что им потребуется, - хороший интернет и умение пользоваться приложениями типа Skype, Zoom, WhatsApp и Instagram. Именно на таких виртуальных площадках и проходят занятия.

Режим дня участников виртуальной смены не сильно отличается о того, по которому живут в "оффлайн"-лагерях. Утром - подъем, потом обязательная зарядка, днем увлекательные занятия и мастер-классы. На одних учат складывать оригами и готовить мороженое, на других знакомят с азами психологии.

Всего запланировано провести четыре таких смены "Каникул онлайн" - по две недели каждая

Вечером - самодеятельные концерты и сказка на ночь. Причем истории рассказывают не только вожатые, но и известные блогеры, певцы, актеры и телеведущие. Например, одну из сказок для детей прочитала известная модель Мария Миногарова. Вожатая Елизавета Харлампьева написала знаменитости, и, к ее удивлению, та быстро согласилась.

- Очень открытый человек! Она прочитала нашим детям сказки в Zoom, - вспоминает вожатая. - Все были в безумном восторге!

Для детей в республике проводят и другие онлайн-мероприятия. С 1 июня участие в них приняли уже больше 36 тысяч человек.