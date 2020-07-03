В Якутию направили лесных пожарных из других регионов

В Якутии наращивают силы для борьбы с лесными пожарами за счет привлечения огнеборцев из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Амурской областей, а также Забайкальского края.

На тушении пожаров сейчас задействованы около 930 человек с использованием более 70 единиц наземной техники, сообщила пресс-служба минэкологии республики. 3 июля удалось локализовать и ликвидировать 13 очагов. Ведутся работы по тушению еще 31-го природного пожара. Огнем пройдена площадь около двух тысяч гектаров.

В Якутии со 2 июля введен режим ЧС регионального характера. Приняты оперативные решения о передислокации сил и средств на очаги, которые могут нести потенциальную угрозу населенным пунктам и объектам экономики.