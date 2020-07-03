В Якутске из-за оттайки грунта раскололся жилой дом

В столице Якутии 18-квартирный жилой дом буквально раскололся на две части из-за того, что под ним оттаяла мерзлота.

Трещина отсекла от двухэтажного здания на улице Автодорожной целый подъезд. Грохот раздираемых стен раздался, когда многие жильцы находились в квартирах. По словам замглавы управы Автодорожного округа Якутска Ивана Степанова, из квартир пострадавшего подъезда люди выбегали так, что не успевали закрыть двери. Да что там двери - они не успели взять с собой ни вещей, ни документов. Впоследствии сотрудники МЧС организовали эвакуацию жильцов из двух других подъездов, которые внешне не пострадали.

Этот дом не считался и не был аварийным - это крепкое на вид и нестарое здание 1983 года постройки. Но осмотрев поврежденное здание, специалисты регионального министерства ЖКХ и энергетики обнаружили под ним скопление воды, стекавшей со всей округи. Дело в том, что вокруг в последние годы велось интенсивное строительство, и под каждый новый дом отсыпали площадку повыше. Ну а двухэтажка оказалась в низине.

Сейчас прокуратура и Следственный комитет проводят проверки, определяя круг виновных в произошедшем. А городские власти решают судьбу дома и его жильцов. В нем зарегистрированы 32 человека. Нуждающимися в заселении в маневренный фонд оказались лишь две семьи, остальные разъехались по родственникам. Дальнейшее будет зависеть от того, попытаются ли муниципальные власти сохранить здание или снесут.