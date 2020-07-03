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02.07.2020 20:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подогрели мерзлоту

В Якутске из-за оттайки грунта раскололся жилой дом
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8197)
В столице Якутии 18-квартирный жилой дом буквально раскололся на две части из-за того, что под ним оттаяла мерзлота.

Трещина отсекла от двухэтажного здания на улице Автодорожной целый подъезд. Грохот раздираемых стен раздался, когда многие жильцы находились в квартирах. По словам замглавы управы Автодорожного округа Якутска Ивана Степанова, из квартир пострадавшего подъезда люди выбегали так, что не успевали закрыть двери. Да что там двери - они не успели взять с собой ни вещей, ни документов. Впоследствии сотрудники МЧС организовали эвакуацию жильцов из двух других подъездов, которые внешне не пострадали.

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Этот дом не считался и не был аварийным - это крепкое на вид и нестарое здание 1983 года постройки. Но осмотрев поврежденное здание, специалисты регионального министерства ЖКХ и энергетики обнаружили под ним скопление воды, стекавшей со всей округи. Дело в том, что вокруг в последние годы велось интенсивное строительство, и под каждый новый дом отсыпали площадку повыше. Ну а двухэтажка оказалась в низине.

Сейчас прокуратура и Следственный комитет проводят проверки, определяя круг виновных в произошедшем. А городские власти решают судьбу дома и его жильцов. В нем зарегистрированы 32 человека. Нуждающимися в заселении в маневренный фонд оказались лишь две семьи, остальные разъехались по родственникам. Дальнейшее будет зависеть от того, попытаются ли муниципальные власти сохранить здание или снесут.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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