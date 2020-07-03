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03.07.2020 03:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Магадане задержали обругавшего бортпроводников авиадебошира

Текст: Артем Красиков

В аэропорту Магадана задержали пассажира, нарушившего общественный порядок на борту, прилетевшего из Москвы.

Фото: iStock
Пассажир рейса Калининград - Москва разорвал паспорт и напал на полицейского

Как сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО, им оказался 23-летний житель Ингушетии.

"Мужчина размахивал руками, мешал отдыху пассажиров, вел себя вызывающе. В ответ на замечания, он оскорблял бортпроводников грубой нецензурной бранью", - отмечается в сообщении.

В отношении нарушителя полицейскими составлен протокол о мелком хулиганстве (часть первая статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Авиадебоширу грозит штраф или административный арест до 15 суток.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

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