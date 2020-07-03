В Магадане задержали обругавшего бортпроводников авиадебошира

В аэропорту Магадана задержали пассажира, нарушившего общественный порядок на борту, прилетевшего из Москвы.

Как сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО, им оказался 23-летний житель Ингушетии.

"Мужчина размахивал руками, мешал отдыху пассажиров, вел себя вызывающе. В ответ на замечания, он оскорблял бортпроводников грубой нецензурной бранью", - отмечается в сообщении.

В отношении нарушителя полицейскими составлен протокол о мелком хулиганстве (часть первая статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Авиадебоширу грозит штраф или административный арест до 15 суток.