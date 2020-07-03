В магаданском интернате COVID-19 выявили у 47 человек

В магаданском доме-интернате для престарелых и инвалидов коронавирус диагностировали 46 пациентам и одному сотруднику. Учреждение уже несколько месяцев закрыто на карантин.

- Сейчас все они под наблюдением медиков. Состояние заболевших удовлетворительное, - сообщила РИА Новости первый замминистра здравоохранения и демографической политики области Елена Кузьменко.

Есть предположение, что один из сотрудников заразился во время изготовления теста.

В общей сложности COVID-19 на Колыме диагностирован 908 людям, 460 выздоровели, четверо скончались.