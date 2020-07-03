В нацпарке Приморья нашли леопардессу-долгожительницу

Ученые национального парка "Земля леопарда" в ходе работы с архивными данными с фотоловушек нашли леопардессу Leo 5F по имени Дуня и установили, что ей 17 лет. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела по работе со СМИ нацпарка Иван Раков.

Дуня впервые попала в объективы автоматических лесных камер еще в далеком 2003 году, почти за 10 лет до создания ФГБУ "Земли леопарда". За эти годы она неоднократно попадала в объективы фотоловушей и принесла за это время несколько котят.

Возраст самки значительно превышает предполагаемый учеными средний возрастной порог для подвида -12 лет жизни в условиях дикой природы. Это может стать фундаментом для новых исследований леопарда.Ранее ученые располагали данными только о трех леопардах-долгожителях - Иване, Толстом и Алексее, которые доживали до 14-17 лет.

Дуней леопардессу назвал специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

- Жизненные циклы такой продолжительности говорят об очевидном успехе охраны самой редкой крупной кошки в мире. И, конечно, я испытываю искреннюю радость за Дуню - она большая молодец и может служить примером жизненной стойкости, достойной такого величественного зверя, - сказал Сергей Иванов.