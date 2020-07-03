В Находке из-за долгов перед экипажем задержано судно из Либерии

Из-за долгов перед украинскими моряками в порту Находки задержали судно Bourbon под флагом Либерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Международной федерации транспортников на Дальнем Востоке Петра Осичанского.

В конце июня украинский экипаж судна Bourbon на подходе к Находке связался с профкомом моряков Владивостока и сообщил о двухмесячной задолженности по заработной плате. Они также высказали желание отправиться на родину.

- Капитану порта были направлены обращения экипажа с требованием о списании и выплате задолженности по заработной плате. Второго июля судно задержали до полной выплаты долгов, - сказал Осичанский агентству.

Теперь, даже несмотря на то, что на судне закончена погрузка, оно будет стоять в порту Находки до тех пор, пока морякам не выплатят долги, примерно 60-80 тысяч долларов на весь экипаж.

Всех работникам придется находиться на карантине 14 дней после списания с судна. Кроме того, после медосмотра четырех моряков, выявлено обострение ряда хронических заболеваний у матроса и повара. Им назначено лечение.