Новости

Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по Fallout 11:24
Около миллиона лососей "сбежали" с фермы в Чили 11:15
Проверки вузов предложили отменить до 2024 года 11:12
Стипендии в России должны быть не ниже МРОТ 11:11
Феномен летающих змей объяснен научно 11:10
Суд отменил оправдательный приговор по делу об изнасиловании ребенка 11:09
Выплатят ли страховку, если машину угнали с ключами и документами 11:08
Премьер-министр Франции подал в отставку 11:04
Черная комедия про русских царей "Великая" продлена на второй сезон 11:00
В России предложили ввести утилизационный сбор на оружие 10:58
Ученые рассказали, как наблюдать за полным парадом планет 10:56
Выпускники столичных школ начали сдавать ЕГЭ 10:54
Путин уверен в дальнейшем наращивании российско-белорусских связей 10:52
В Якутию направили лесных пожарных из других регионов 10:48
В Южной Корее сменили руководителей по безопасности и внешней политике 10:44
В Свердловской области за сутки скончались семь человек с COVID-19 10:41
В Находке из-за долгов перед экипажем задержано судно из Либерии 10:40
Жительница Прикамья выманила у пенсионерок 300 тысяч за снятие порчи 10:20
В КЧР задержали исламистов, призывавших к созданию халифата 10:19
Самарская прокуратура проверит аварию, из-за которой эвакуировали поселок 10:11
ФАС возбудила дело против производителя Ariel 10:08
Первую партию кроссовера Volkswagen Nivus раскупили в считанные часы 10:00
Новый раздел о писателях-юбилярах появится на портале "Онлайн.Библиогород" 09:50
В Томске грузовик сбил трех пешеходов 09:46
Названы регионы с самой высокой заболеваемостью раком 09:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 10:40
Рубрика: Происшествия

В Находке из-за долгов перед экипажем задержано судно из Либерии

Текст: Ольга Журман

Из-за долгов перед украинскими моряками в порту Находки задержали судно Bourbon под флагом Либерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Международной федерации транспортников на Дальнем Востоке Петра Осичанского.

В конце июня украинский экипаж судна Bourbon на подходе к Находке связался с профкомом моряков Владивостока и сообщил о двухмесячной задолженности по заработной плате. Они также высказали желание отправиться на родину.

В Приморье задержали иностранное судно с краболовами-нелегалами

- Капитану порта были направлены обращения экипажа с требованием о списании и выплате задолженности по заработной плате. Второго июля судно задержали до полной выплаты долгов, - сказал Осичанский агентству.

Теперь, даже несмотря на то, что на судне закончена погрузка, оно будет стоять в порту Находки до тех пор, пока морякам не выплатят долги, примерно 60-80 тысяч долларов на весь экипаж.

Всех работникам придется находиться на карантине 14 дней после списания с судна. Кроме того, после медосмотра четырех моряков, выявлено обострение ряда хронических заболеваний у матроса и повара. Им назначено лечение.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Работа Охрана труда Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести"
В Минобороны рассказали о двухнедельных итогах испытаний вакцины от COVID-19
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
В КЧР задержали исламистов, призывавших к созданию халифата
В Америке началась вторая волна пандемии COVID-19
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска