На Сахалине и Курилах отключился интернет

3 июля на Сахалине и Курилах у части жителей пропал интернет из-за аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома".

По данным компании, отключение случилось во второй половине пятницы.

"Магистраль повредили сторонние организации в Поронайском районе при строительных работах, из-за чего пропала связь с материком. На место происшествия сразу же выехали специалисты", - отмечается в сообщении.

Сейчас интернет на острове частично восстановлен, полностью устранить неполадки должны до конца дня.