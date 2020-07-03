Жители Сахалина почувствовали трехбалльное землетрясение

В ночь на 3 июля в Сахалинской области сейсмологи зафиксировали два землетрясения. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Первое сейсмособытие магнитудой 3,7 произошло близ поселка Ильинское Томаринского района. Его эпицентр залегал на глубине восемь километров. Второе магнитудой 4,1 зарегистрировали в 23 километрах северо-восточнее Ильинского на глубине три километра.

Подземные толчки силой до трех баллов ощутили жители сел Тихая, Пугачево и Арсентьевка Макаровского района. Жертв и разрушений нет.