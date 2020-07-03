В России предложили ввести утилизационный сбор на оружие

Законопроект, предусматривающий введение утилизационного сбора на оружие, разработан депутатами Госдумы. Инициировал разработку и рассмотрение документа президент Удмуртии Александр Бречалов.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе правительства УР. Сейчас утилизация гражданского оружия не до конца урегулирована законодательством.

- Мы вышли с законопроектом, который предполагает введение утилизационного сбора за гражданское огнестрельное, пневматическое оружие и основные части огнестрельного оружия. Предполагается, что этот сбор будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия. По нашему мнению, такой подход максимально упростит для владельцев оружия его передачу на утилизацию, при этом не налагая на граждан дополнительных расходов, так как финансирование утилизации будет производиться за счет средств утилизационного сбора, - пояснили в пресс-службе.

Сейчас утилизация изъятого, самодельного, переделанного, запрещенного к обороту, а также технически непригодного оружия фактически возложена на на подразделения нацгвардии. Финансируется работа за счет средств федерального бюджета. Законопроект предлагает создать механизм утилизации юрлицами, имеющими лицензию, за счет средств нового сбора. Увеличения финансирования из федерального бюджета при этом не произойдет.

Для того, чтобы контролировать уплату сбора, необходим будет паспорт оружия. Туда будут проставляться соответствующие отметки. В законопроекте предусмотрено, что документ будет необходим федеральным органам исполнительной власти и юрлицам, имеющим право на продажу оружия. Для самих владельцев оружия, будь то физические или юридические лица, паспорт не станет обязательным для получения разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия.

За уже находящееся в обороте оружие на момент вступления документа в силу утилизационный сбор платить будет не нужно. Точный срок, когда может быть введен утилизационный сбор, будет зависеть от рассмотрения законопроекта. В качестве возможной даты называется 1 января 2021 года.