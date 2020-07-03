Новости

Около миллиона лососей "сбежали" с фермы в Чили 11:15
Проверки вузов предложили отменить до 2024 года 11:12
Стипендии в России должны быть не ниже МРОТ 11:11
Феномен летающих змей объяснен научно 11:10
Суд отменил оправдательный приговор по делу об изнасиловании ребенка 11:09
Выплатят ли страховку, если машину угнали с ключами и документами 11:08
Премьер-министр Франции подал в отставку 11:04
Черная комедия про русских царей "Великая" продлена на второй сезон 11:00
В России предложили ввести утилизационный сбор на оружие 10:58
Ученые рассказали, как наблюдать за полным парадом планет 10:56
Выпускники столичных школ начали сдавать ЕГЭ 10:54
Путин уверен в дальнейшем наращивании российско-белорусских связей 10:52
В Якутию направили лесных пожарных из других регионов 10:48
В Южной Корее сменили руководителей по безопасности и внешней политике 10:44
В Свердловской области за сутки скончались семь человек с COVID-19 10:41
В Находке из-за долгов перед экипажем задержано судно из Либерии 10:40
Жительница Прикамья выманила у пенсионерок 300 тысяч за снятие порчи 10:20
В КЧР задержали исламистов, призывавших к созданию халифата 10:19
Самарская прокуратура проверит аварию, из-за которой эвакуировали поселок 10:11
ФАС возбудила дело против производителя Ariel 10:08
Первую партию кроссовера Volkswagen Nivus раскупили в считанные часы 10:00
Новый раздел о писателях-юбилярах появится на портале "Онлайн.Библиогород" 09:50
В Томске грузовик сбил трех пешеходов 09:46
Названы регионы с самой высокой заболеваемостью раком 09:44
В Сочи мужчина погиб, сорвавшись со скалы в реку 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 10:58
Рубрика: Экономика

В России предложили ввести утилизационный сбор на оружие

Текст: Мария Волкова (Ижевск)
Законопроект, предусматривающий введение утилизационного сбора на оружие, разработан депутатами Госдумы. Инициировал разработку и рассмотрение документа президент Удмуртии Александр Бречалов.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе правительства УР. Сейчас утилизация гражданского оружия не до конца урегулирована законодательством.

- Мы вышли с законопроектом, который предполагает введение утилизационного сбора за гражданское огнестрельное, пневматическое оружие и основные части огнестрельного оружия. Предполагается, что этот сбор будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия. По нашему мнению, такой подход максимально упростит для владельцев оружия его передачу на утилизацию, при этом не налагая на граждан дополнительных расходов, так как финансирование утилизации будет производиться за счет средств утилизационного сбора, - пояснили в пресс-службе.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
В России разработают новый пулемет на базе РПК-16

Сейчас утилизация изъятого, самодельного, переделанного, запрещенного к обороту, а также технически непригодного оружия фактически возложена на на подразделения нацгвардии. Финансируется работа за счет средств федерального бюджета. Законопроект предлагает создать механизм утилизации юрлицами, имеющими лицензию, за счет средств нового сбора. Увеличения финансирования из федерального бюджета при этом не произойдет.

Для того, чтобы контролировать уплату сбора, необходим будет паспорт оружия. Туда будут проставляться соответствующие отметки. В законопроекте предусмотрено, что документ будет необходим федеральным органам исполнительной власти и юрлицам, имеющим право на продажу оружия. Для самих владельцев оружия, будь то физические или юридические лица, паспорт не станет обязательным для получения разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия.

За уже находящееся в обороте оружие на момент вступления документа в силу утилизационный сбор платить будет не нужно. Точный срок, когда может быть введен утилизационный сбор, будет зависеть от рассмотрения законопроекта. В качестве возможной даты называется 1 января 2021 года.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

Главное сегодня

Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести"
В Минобороны рассказали о двухнедельных итогах испытаний вакцины от COVID-19
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
В КЧР задержали исламистов, призывавших к созданию халифата
В Америке началась вторая волна пандемии COVID-19
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные