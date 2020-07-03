Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета покидает свой пост

Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко покидает свой пост. С нового сезона его сменит Антон Пимонов.

Алексей Мирошниченко возглавлял Пермский балет больше десяти лет, с 2009 года. Воспитанник Петербургской академии имени Вагановой и Мариинского театра, он приехал еще до "эпохи Курентзиса", когда в городе царил культ Пермского балета. Под руководством Мирошниченко труппа, и до того известная передовым освоением репертуара Джорджа Баланчина и Джерома Роббинса, оказалась укомплектована достижениями мирового балета на уровне Большого и Мариинского театров, нередко опережая грандов в смелости репертуарных ходов: на Урале поставили "Вторую деталь" Уильяма Форсайта и "Свадебку" Иржи Килиана, "Конькобежцев" Фредерика Эштона и "Зимние грезы" по "Трем сестрам" Кеннета Макмиллана, единственными в России заполучили его же "Ромео и Джульетту". Расширялся при этом и спектр постановок Баланчина и Роббинса. Пермская труппа, одна из сильнейших не только на российском уровне, способствовала развитию Мирошниченко-хореографа. Вместе с Теодором Курентзисом он осуществил постановки раннего балета Прокофьева "Шут" и забытых партитур Шостаковича "Условно убитый" и "Оранго". За свою "Золушку", ставшую гимном Пермскому театру, Мирошниченко был удостоен "Золотой маски" как лучший хореограф. Под его руководством труппа выступала в Нью-Йорке и Париже, где обычно довольствуются Большим и Мариинским, а также на не менее разборчивых фестивалях "Мариинский", "Dance Open" и "Дягилев. P.S." в Петербурге. С Пермским балетом сотрудничали Наталья Осипова, Мария Александрова и Владислав Лантратов, но труппа вырастила и новое поколение собственных звезд - Наталью Домрачеву - де Фробервиль, Полину Булдакову, Булган Рэнцэндорж, а Ксения Барбашова и Александр Таранов, Инна Билаш и Никита Четвериков выиграли телевизионные проекты "Большой балет" на канале "Культура". В 2016 году ведущий профессиональный журнал Dance Europe назвал Пермский балет труппой года, а Мирошниченко - руководителем года.

Однако сохранять динамику развития с каждым годом все труднее: в театре укоренилась традиция, что зарабатывает балет, а тратит - опера. Последняя полнометражная премьера труппы вышла в 2017 году - вечер балетов Стравинского, где Мирошниченко разделил постановку с Владимиром Варнавой и Вячеславом Самодуровым. Пермские звезды, освоив репертуар, с успехом поражают им любого европейского балетного директора и стимулируют уральских репетиторов готовить сложнейшие дебюты со вчерашними школьниками. При этом Пермский балет по-прежнему ютится на крошечной сцене, построенной на деньги городских энтузиастов около 150 лет назад, не предполагавших, что город обзаведется собственным балетом международного значения.

Неудивительно, что Мирошниченко, чья карьера хореографа на глазах идет в гору, решил передать беспокойное хозяйство 39-летнему Антону Пимонову. Он тоже в прошлом танцовщик Мариинского театра, под руководством Мирошниченко ставший там одним из лучших исполнителей спектаклей ХХ века. В последние годы Пимонов сосредоточился на работе хореографа. Его "Скрипичный концерт № 2" для Мариинского театра в 2017 году был удостоен "Золотой маски", в этом сезоне должен был состояться дебют в Большом театре, но был отложен из-за пандемии. Опыт административной работы у Пимонова тоже есть - три года он работает заместителем худрука балета в "Урал Опера Балете".

О переменах в руководстве Пермским балетом официально будет объявлено 28 июля на сборе труппе. Тогда же станут известны и планы на будущий сезон.