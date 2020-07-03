Николаев оценил капремонт крупной поликлиники в Чебоксарах

Новости

Жители Сахалина и Курил временно остались без интернета 14:28
Свердловский бизнес запросил 11,5 млрд рублей кредитов на зарплаты 14:27
ВЦИОМ: Пик пессимизма РФ прошла, но большинство верят, что трудности впереди 14:27
На Среднем Урале снесли 20 тысяч "квадратов" аварийного жилья 14:24
Адвокат семьи убитой аспирантки: Историк Соколов избивал девушку 14:17
В ОДКБ скорректировали планы деятельности на 2020 год из-за пандемии 14:15
СК завел дело после повреждения газопровода в Самарской области 14:15
На Алтае отменили курортный сбор 14:14
Более 45 миллионов рублей похищено на трудоустройстве инвалидов в Югре 14:13
WWF призывает конкретизировать планы компаний по ликвидации разливов нефти 14:09
"Чернобыль" Данилы Козловского купили для проката в США и Европе 14:07
В Кремле не обсуждают перенос единого дня голосования в сентябре 14:03
В Ростовской области пекарня похитила газ на 22 млн рублей 14:00
В Кремле не обсуждают идею сделать 1 июля праздничным днем 13:57
Актер Владимир Сынгаевский признался в хищении денег покойников 13:55
В Москву придут ливни с грозами 13:54
Схиигумен Сергий лишен сана 13:44
В Австрии отказались от конной полиции 13:42
Ученые: Риск возникновения инсультов можно снизить у 80% людей 13:38
В Кузбассе семья утонула в озере 13:37
В Норильске Ростехнадзор приостановил работу шести промышленных объектов 13:34
Володин оценил реакцию Запада на принятие поправок в Конституцию РФ 13:32
Врачи роддома больницы Вересаева помогли родить пациентке со сложной беременностью 13:32
Автор "Острых козырьков" рассказал о влиянии на сериал Достоевского 13:26
Под Калининградом стартовал всеармейский конкурс "Морской десант" 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 13:31

Николаев оценил капремонт крупной поликлиники в Чебоксарах

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии после капитального ремонта открылась поликлиника на улице Ленинского Комсомола. Готовность медучреждения к приему пациентов проинспектировал врио главы республики Олег Николаев.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как рассказала главный врач городской клинической больницы №1 Антонина Иванова, поликлиника охватывает 21 тысячу жителей улиц Шумилова, Кадыкова, Пролетарской, К. Цеткин, Ленинского Комсомола и 324-й стрелковой дивизии. В ближайшем будущем нагрузка увеличиться - с учетом строящегося микрорайона "Кувшинка" количество обслуживаемого населения возрастет до 27 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Проекты по развитию Чувашии получили федеральную поддержку

Модернизация поликлиники началась в сентябре 2018 года. На работы из республиканского бюджета было выделено 22,6 миллиона рублей, еще на 4,9 миллиона рублей закуплена специализированная мебель.

Во время капитального ремонта помещения перепланировали по стандартам современной медицины. Комфортные условия для пациентов и персонала созданы с учетом принципов бережливого производства.

После обновления в структуру медучреждения вошли открытая регистратура, процедурный кабинет, кабинеты приема врачей, дневной стационар терапевтического профиля, а также ресурсный центр, где планируется проводить школы здоровья. В поликлинике начнут работать врачи-специалисты узкого профиля, в частности, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог. В ближайшее время будет приобретен УЗИ-аппарат экспертного класса и медицинское оборудование в кабинет врача-офтальмолога.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

- Поликлиника замечательная. Это, на мой взгляд, как раз та лучшая практика, как сейчас принято говорить, когда бюджетные средства используются для того, чтобы создать комфортные, удобные и доступные условия всем категориям жителей, в данном случае - новоюжного района города Чебоксары, - отметил Олег Николаев.

Осмотрев поликлинику, врио главы Чувашии по видеосвязи провел совещание по строительству новых и ремонту существующих учреждений здравоохранения с главами администраций муниципальных районов и городских округов. Во время онлайн-заседания была затронута тема комплексного подхода к формированию городской среды вокруг медицинских учреждений.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии при кадетском корпусе открыли центр по хоккею

Между тем, в Чувашии для строительства медучреждений будет создана служба единого заказчика, курировать которую будет министерство строительства республики. На организацию возложат функции по проектированию, сопровождению и организации строительного процесса, а также ввод объектов в эксплуатацию.

Ранее Олег Николаев поставил задачу по централизации всех этих процессов на одной площадке, чтобы избавить профильные ведомства от несвойственных им функций в сфере управления строительством.

По словам министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александра Героева, основные вопросы по расширению деятельности службы единого заказчика урегулированы с минфином республики.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чувашия - путь к успеху

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсуждали двусторонние отношения во Ржеве
Володин оценил реакцию Запада на принятие поправок в Конституцию РФ
За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах
В Минобороны рассказали о двухнедельных итогах испытаний вакцины от COVID-19
В КЧР задержали исламистов, призывавших к созданию халифата