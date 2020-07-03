Николаев оценил капремонт крупной поликлиники в Чебоксарах

В столице Чувашии после капитального ремонта открылась поликлиника на улице Ленинского Комсомола. Готовность медучреждения к приему пациентов проинспектировал врио главы республики Олег Николаев.

Как рассказала главный врач городской клинической больницы №1 Антонина Иванова, поликлиника охватывает 21 тысячу жителей улиц Шумилова, Кадыкова, Пролетарской, К. Цеткин, Ленинского Комсомола и 324-й стрелковой дивизии. В ближайшем будущем нагрузка увеличиться - с учетом строящегося микрорайона "Кувшинка" количество обслуживаемого населения возрастет до 27 тысяч человек.

Модернизация поликлиники началась в сентябре 2018 года. На работы из республиканского бюджета было выделено 22,6 миллиона рублей, еще на 4,9 миллиона рублей закуплена специализированная мебель.

Во время капитального ремонта помещения перепланировали по стандартам современной медицины. Комфортные условия для пациентов и персонала созданы с учетом принципов бережливого производства.

После обновления в структуру медучреждения вошли открытая регистратура, процедурный кабинет, кабинеты приема врачей, дневной стационар терапевтического профиля, а также ресурсный центр, где планируется проводить школы здоровья. В поликлинике начнут работать врачи-специалисты узкого профиля, в частности, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог. В ближайшее время будет приобретен УЗИ-аппарат экспертного класса и медицинское оборудование в кабинет врача-офтальмолога.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

- Поликлиника замечательная. Это, на мой взгляд, как раз та лучшая практика, как сейчас принято говорить, когда бюджетные средства используются для того, чтобы создать комфортные, удобные и доступные условия всем категориям жителей, в данном случае - новоюжного района города Чебоксары, - отметил Олег Николаев.

Осмотрев поликлинику, врио главы Чувашии по видеосвязи провел совещание по строительству новых и ремонту существующих учреждений здравоохранения с главами администраций муниципальных районов и городских округов. Во время онлайн-заседания была затронута тема комплексного подхода к формированию городской среды вокруг медицинских учреждений.

Между тем, в Чувашии для строительства медучреждений будет создана служба единого заказчика, курировать которую будет министерство строительства республики. На организацию возложат функции по проектированию, сопровождению и организации строительного процесса, а также ввод объектов в эксплуатацию.

Ранее Олег Николаев поставил задачу по централизации всех этих процессов на одной площадке, чтобы избавить профильные ведомства от несвойственных им функций в сфере управления строительством.

По словам министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александра Героева, основные вопросы по расширению деятельности службы единого заказчика урегулированы с минфином республики.