Целое село Верхнюю Подстепновку под Самарой эвакуировали из-за угрозы взрыва на газопроводе. Погибших и пострадавших в результате аварии нет.

Из-за опасности концентрации газа в воздухе, жителей села и окрестных дач решено было эвакуировать. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

2 июля 2020 года примерно в 16 часов 30 минут неподалеку от села Верхняя Подстепновка Волжского района, как сообщили в областном управлении МЧС, во время земляных работ бригада перерабатывающего предприятия повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления. Никто не пострадал. Специалисты организовали отжиг газа.

Сразу же было принято решение об эвакуации сельчан и дачников из Верхней Подстепновки. В безветренную погоду возникла опасность концентрации газа в воздухе. В итоге более 2,5 тысячи человек к двум часам ночи покинули свои дома - некоторые на личном транспорте, а часть на автобусах и машинах "скорой помощи". Были развернуты временные пункты в соседних поселках, в них заселили 89 человек, остальные разъехались по родным и знакомым. Только 18 человек отказались покидать село.

Моментально прибыли газоспасательные подразделения. Транспортировку газа по поврежденной магистрали прекратили. Была определена зона возможных последствий, ограничено движение по шоссе, оцеплен газопровод в радиусе нескольких километров.

Жители региона почти сутки наблюдали отжиг газа в технологических колодцах в районе поселения Лопатино и неподалеку от Новокуйбышевска. Остаток газа в газопроводе составлял 90 тонн. Пламя поднималось над землей на десятки метров. Самарцев информировали о ситуации, просили не паниковать.

В пятницу во второй половине дня газ полностью вышел, начались ремонтные работы на магистрали. Люди начали возвращаться в свои дома.

Между тем прокуратура и следственные органы инициировали свои проверки на месте ЧП. Изъята документация, проводились опросы свидетелей.

Были развернуты временные пункты в соседних поселках, в них заселили 89 человек, остальные разъехались по родным и знакомым

Изначально и МЧС по региону, и областное правительство заявляли о незаконной врезке. Однако потом в официальных материалах надзорных органов формулировки несколько поменялись.

СУ СК по региону возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Были развернуты временные пункты в соседних поселках, в них заселили 89 человек, остальные разъехались по родным и знакомым