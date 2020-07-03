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03.07.2020 13:38
Рубрика: Общество

Ученые: Риск возникновения инсультов можно снизить у 80% людей

Текст: Юрий Медведев

Одна из главных причин инсульта - дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, что влияет на внутреннюю сонную артерию. Это явление встречается у 70-80 процентов людей. Его механизм изучается в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Исследование показало, что появление в суставе изгибов и петлей нарушает мозговое кровоснабжение, сдавливая отделы внутренней сонной артерии. У пациентов снижается скорость кровотока, учащается пульс и повышается давление, происходят сбои в работе гипофиза и гипоталамуса - координаторов эндокринной системы. Итогом может стать схлопывание артерии и инсульт.

Фото: iStock / Chinnapong
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По словам ученых, чтобы более подробно разобраться в механизме развития болезни, надо иметь модель работы височно-нижнечелюстного сустава, его взаимодействия с сонной артерией. Для построения модели биомеханики изучили механические свойства тканей из головы свиньи, которые находятся между суставом и артерией. По их мнению, свинья схожа с человеком генетически и физиологически: по составу крови, размеру внутренних органов, температуре, давлению, физиологии пищеварения и другим параметрам. Эксперименты подтвердили полученные на модели результаты. Сейчас ученые планируют провести опыты на человеческой ткани.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Правительства Пермского края. Результаты исследования опубликованы в "Российском журнале биомеханики".

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В регионах Общество Наука Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Научный подход с Юрием Медведевым

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