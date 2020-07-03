В Казани задержан глава общества инвалидов РТ Рифат Ганибаев

В Казани задержан председатель Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, экс-депутат Госсовета РТ с 2004 по 2019 годы, Рифат Ганибаев.

Как сообщает СУ СК России по РТ против него возбуждено дело о мошенничестве. Им занимается четвертый отдел по расследованию особо важных дел.

По версии следствия, в 2018 году ООО "Учебно-производственное предприятие Картонно-полиграфические изделия", возглавляемое Рифатом Ганибаевым, заключило четыре госконтракта с Региональном отделением Фонда социального страхования РФ на поставку инвалидам детских и взрослых подгузников, а также абсорбирующих пеленок.

На эти цели учреждению направили 87,5 миллионов рублей. Но по указанию Рифата Ганибаева, были оформлены фиктивные акты сдачи-приемки товара сумму больше 1 миллиона рублей.

В ближайшее время в суде будет решатся вопрос об аресте подозреваемого.