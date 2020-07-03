В Мордовии на мужчину рухнула водонапорная башня

Следственный комитет Мордовии начал проверку по факту гибели мужчины, на которого упала водонапорная башня.

Как сообщило в пятницу СУ СК РФ по РМ, трагедия произошла накануне в селе Кадышево Лямбирского района. Днем 62-летний мужчина по согласованию с местными жителями демонтировал недействующую башню.

- В какой-то момент 15-метровая конструкция стала падать, частично задев мужчину. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Проведен осмотр места происшествия, опрошен очевидец. По результатам проверки будет принято процессуальное решение