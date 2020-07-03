В Пермском крае вынесли приговор школьнику, готовившему массовое убийство

Сегодня Чердынский районный суд Пермского края признал виновным 15-летнего подростка в совершении преступления, предусмотренного статьей № 105 УК РФ "Покушение на убийство".

Как пояснили корреспонденту "РГ" в канцелярии суда, осужденный юноша планировал убить минимум 50 человек. Свои планы он фиксировал в школьной тетради. Школьник раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в воспитательной колонии. Также ему назначено амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у врача психиатра.