В Самарской области начали эвакуацию людей из-за аварии на газопроводе

Из поселка Верхняя Подстепновка в Самарской области эвакуируют жителей. Это связано с утечкой из газопровода, вызванной незаконной врезкой. Речь идет о 1640 жителях. На месте работают сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба управления.

"Газовая трасса в районе поселка оцеплена, организовано патрулирование. Жителей автобусами доставляют в ближайшие населенные пункты. Одновременно в муниципальном районе Волжский специалисты проводят отжиг газа в технологическом колодце. Это позволит снизить давление в газопроводе для его ремонта", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Врезка в технологический газопровод низкого давления была повреждена при проведении земляных работ аварийной бригадой АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод". Погибших и пострадавших нет.

Место аварии находится в 400 метрах от поселка. Для эвакуированных приготовлены два пункта для временного размещения, но, как отмечают в ведомстве, большинство жителей отправились на время к родным и близким.