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03.07.2020 11:50
Рубрика: Власть

В Самарской области начался новый цикл потепления инвестклимата

Текст: Наталья Саванкова (Самара)
Власти Самарской области дали отсчет новому инвестиционному циклу после ослабления ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Регион вышел на второй этап смягчения ограничительных мер. Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с ведомствами меры, предпринимаемые для улучшения регионального инвестклимата в сложившейся экономической ситуации.

Фото: iStock
В Самарской области стартапам дан "зеленый свет"

- Время достаточно непростое для экономики, для бизнеса и тем более для инвесторов. Буквально все участники инвестиционной деятельности испытывают определенные трудности. Но непростые условия не отменяют задач, поставленных президентом страны по наращиванию вложений в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, - говорит глава региона Дмитрий Азаров. - Конечно, в нынешних условиях сделать это тяжелее. Но тем более важно, поскольку мы понимаем, что сейчас закладывается будущее нашей экономики. Для качественного инвестиционного рывка у нас есть все условия.

Как рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, для запуска нового инвестиционного цикла в регионе подготовлен пакет законодательных инициатив. Так предстоит определить правовой статус участника регионального инвестиционного проекта, ввести инвестиционный налоговый вычет. Также принято решение о субсидировании процентной ставки по кредитам на инвестиционные цели. Действующая система налоговых льгот в Самарской области позволяет инвесторам экономить или возмещать до 40 процентов вложенных в проект средств.

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области ведет системную работу по развитию инфраструктуры, созданию площадок для комфортной работы бизнеса и размещения новых производств. При этом большая часть вопросов решается совместно с представителями бизнес-сообщества. Все инвестиционные проекты в регионе сопровождаются в режиме одного окна сотрудниками Агентства по привлечению инвестиций.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
В Самарской области для инвесторов созданы максимально удобные условия

При региональном совете по инвестициям создана специализированная рабочая группа, которая займется вопросами дальнейшего снижения административного давления на бизнес. В ее компетенцию войдут вопросы тарифной политики, избыточного контроля и надзора, доступа к кредитно-финансовым ресурсам.

Фактор административного давления отражается в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. За последние два года Самарская область показала одну из лучших динамик по росту инвестиционной привлекательности в стране и поднялась в рейтинге с 69 до 24 места.

В Самарской области намерены продолжить работу по снижению административного давления на бизнес, скорректировать подходы к работе контрольно-надзорных органов, максимально "оцифровать" контроль, предельно упростить все процедуры ведения бизнеса, сделать их необременительными, дружественными для предпринимателей.

Справка "РГ"

Согласно индексу "Административное давление - 2020", который составлен Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, Самарская область по итогам 2019 поднялась на 20 позиций - с 69-го на 49-е место. Рейтинг составляется, исходя из информации, полученной от всех уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах, территориальных органов федеральной власти, минэкономразвития России, Росстата, данных судебной статистики.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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