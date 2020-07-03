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03.07.2020 12:30
Рубрика: Власть

В Самарской области обсудили пять масштабных инвестпроектов

Текст: Наталья Саванкова (Самара)
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Новые крупные инвестпроекты рассмотрели на первом после ослабления ограничений заседании совета по улучшению инвестиционного климата в регионе под председательством губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: iStock
В Самарской области начался новый цикл потепления инвестклимата

Частные инвесторы представили сразу несколько бизнес-планов, среди них строительство завода по производству металлических дверей в ТОСЭР "Тольятти", создание единого распределительного центра в индустриальном парке "Преображенка", открытие новой производственной площадки завода "Данон Россия", строительство торгово-развлекательного комплекса и многофункционального конгресс-центра.

Совокупный объем инвестиций по рассмотренным проектам составит 24,3 миллиарда рублей. Планируется создать около 1500 новых рабочих мест.

- Самара была выбрана по ряду совокупных причин, в том числе это географическое положение, инвестиционный климат в регионе и высокий уровень взаимодействия с органами государственной власти Самарской области, - рассказала директор по связям с общественностью представительства Волга "Данон Россия" Мария Жаркова.

В рамках инвестпроекта компания предполагает создать производственную площадку с современным технологическим оборудованием, четырьмя фасовочными линиями и новыми складскими помещениями. По итогам реализации проекта завод будет покрывать продукцией всю территорию России, а также ближнего зарубежья - Закавказья и Средней Азии. Расчетный объем мощности нового самарского завода составит 46 тысяч тонн продукции в год, прирост относительно текущей загрузки - примерно 50 процентов.

Представленные на совете инвестиционные проекты касались не только производственной отрасли, но и создания новых культурно-досуговых объектов. Состоялась презентация проекта по строительству многофункционального конгресс-центра и концертно-театрального зала на 3500 зрителей в Самаре. Представитель компании-инвестора Елена Никитина отметила, что создание такого объекта будет способствовать развитию бизнес-туризма. По ее словам, в регионах России на данный момент ощущается острый дефицит таких многофункциональных площадок. Появление подобного объекта в Самаре позволит проводить бизнес-конференции, концерты, форумы, отвечающие мировым стандартам.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
В Самарской области для инвесторов созданы максимально удобные условия

- Аудитория Самарско-тольяттинской агломерации составляет 2,5 миллиона человек, а в радиусе 500 километров сосредоточено население более 20 миллионов человек. При реализации проекта у них появится возможность в кратчайшие сроки посетить события мирового масштаба в Самаре, - пояснила представитель инвестора.

Проект включает концертный зал, конференц-зону из 12 залов-трансформеров, зону отдыха, выставочную и ресторанную зоны, а также подземный паркинг для посетителей. На кровле нового здания расположится парк под открытым небом с различными общественными функциями, в том числе террасами, с которых открывается вид на достопримечательности Самары. Здесь же предусмотрены кафе с площадками для отдыха для детей и взрослых.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что этот проект, как и все другие, ранее рассматривался на рабочей группе, оценивался представителями экспертного сообщества и был одобрен. Однако ряд моментов еще предстоит доработать.

Члены совета поддержали реализацию всех предложенных инвестиционных проектов. Региональному минэкономразвитию и Агентству по привлечению инвестиций Самарской области предстоит в течение недели подготовить документы для заключения меморандумов с инвесторами. Сопровождение проектов осуществляется в режиме одного окна, поддержка инвесторам оказывается на всех этапах реализации проекта - от подготовки заявки до запуска.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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