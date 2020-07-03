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03.07.2020 10:27
Рубрика: Власть

Власти назвали преимущества особой экономической зоны "Оренбуржье"

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Власти Оренбургской области сообщили подробности создания особой экономической зоны (ОЭЗ), которая будет располагаться на территории городов Орск и Соль-Илецк. Ей присвоили название "Оренбуржье".
Фото: Корпорация развития Оренбургской области Фото: Корпорация развития Оренбургской области
Фото: Корпорация развития Оренбургской области

Соответствующую заявку регион направил в министерство экономического развития РФ 29 июня. Работа по ее подготовке велась с декабря прошлого года и фактически была завершена на месяц раньше.

- Нам важно сформировать собственные региональные преимущества для инвесторов, - говорит губернатор Оренбургской области Денис Паслер. - Открытие особой экономической зоны в регионе позволит создать порядка двух тысяч новых рабочих мест, что особенно актуально. Конечно, работы много, и эффект будет не сиюминутный. Это проект на годы вперед.

Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области
Оренбургская область привлекла инвестиций на 210 миллиардов рублей

До 2026 года предполагается разместить на территории ОЭЗ не менее 16 резидентов. По плановым расчетам, к 2030 году общий объем инвестиций превысит 19 миллиардов рублей, что составляет около 12 процентов от общего объема инвестиций в основной капитал Оренбургской области за 2019 год. По расчетам, каждый рубль вложенных в инфраструктуру ОЭЗ бюджетных средств привлечет частных инвестиций в четыре раза больше. Будет создано свыше 1800 новых рабочих мест, из них более 75 процентов - высокопроизводительные.

Объем налоговых платежей в бюджет Оренбургской области, а также местные бюджеты Орска и Соль-Илецка составит более 3,6 миллиарда рублей.

ОЭЗ будет расположена на двух подготовленных земельных участках в Орске площадью 184,6 гектаров и в Соль-Илецке - 90 гектаров. За счет бюджета их обеспечат базовой инфраструктурой: электросетями мощностью свыше 80 МВт, мощность сетей газоснабжения рассчитана на 24 тысячи кубических метров в сутки, также будут проложены сети водоснабжения и водоотведения.

Проектирование и создание инфраструктуры будет осуществляться поэтапно. Завершение строительства запланировано в 2024 году. При этом предприятия-резиденты могут начать свою деятельности уже с момента создания ОЭЗ в конце этого - начале будущего года.

Орск - второй по численности населения и по промышленному значению город Оренбургской области. Площадка в Орске будет ориентирована на цветную металлургию,машиностроение, нефтехимию, горнодобывающую, пищевую и легкую промышленность.Такая специализация исторически сложилась в городе с развитой обрабатывающей промышленностью и подготовленными высококвалифицированными кадрами.

Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области
В Оренбуржье расширили льготные ставки по налогам для малого бизнеса

В городе Соль-Илецк с населением более 26 тысяч человек планируется разместить предприятия обрабатывающей промышленности, в том числе по переработке сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в Оренбургской области и ориентированной на экспорт. Соль-Илецкий район является крупнейшим производителем в регионе бахчевых культур. Также здесь предлагается создать комплекс транспортно-логистических центров для сортировки и переработки ввозимых в Россию импортных товаров. Соль-Илецк имеет удачное положение, он находится в 70 километрах от Оренбурга и в непосредственной близости от границы с Казахстаном.

- В соседней с Оренбургской областью республикой Казахстан действуют более привлекательные для бизнеса тарифы на энергоресурсы и пониженные в сравнении с Российской Федерацией налоговые ставки. Это может стать решающим аргументом в борьбе за инвесторов, - говорит генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов. - Создание ОЭЗ "Оренбуржье" придаст региону новый импульс для реализации инвестиционных проектов в нефтяной и химической промышленности, сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве.

Заявка Оренбургской области может быть рассмотрена на федеральном уровне уже в этом году. На сегодня в стране действует около 25 ОЭЗ, где создано 30 тысяч новых рабочих мест на современных предприятиях. С момента создания первой ОЭЗ в России в 2006 году их резидентами стали около 750 инвесторов из 35 стран. Особые экономические зоны предоставляют российским и зарубежным инвесторам особые условия в виде налоговых и таможенных льгот, снятии административных барьеров и другие выгодные преференции.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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