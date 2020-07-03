Жительница Прикамья выманила у пенсионерок 300 тысяч за снятие порчи

В городе Лысьва Пермского края суд признал виновной 64-летнюю жительницу Череповца, которая под предлогом оказания услуг по снятию порчи похищала денежные средства и ценные вещи граждан.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, осужденная втиралась в доверие к пожилым гражданам и предлагала снять порчу. Для выполнения обрядов осужденная просила у потерпевших денежные средства и ювелирные украшения, которые потом заворачивала в газету или кусок ткани. Выполняя со свертком различные манипуляции, злоумышленница незаметно похищала его содержимое, а своим клиентам отдавала пустые свертки, но настоятельно рекомендовала их не разворачивать несколько дней.

Как оказалось, мошенница совершала аналогичные преступления в разных российских городах. В результате сотрудникам полиции удалось ее задержать в Каргополе Архангельской области. Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно, а также обязал возместить потерпевшим причиненный ущерб. Только в отношении двух потерпевших в Прикамье он составил более 318 тысяч рублей.