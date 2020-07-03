Кузбасс: снизить риски

Новые наркозно-дыхательные аппараты получили кузбасские онкологи. Современное оборудование позволяет снизить риски осложнений при проведении анестезии во время операций. "У аппаратов есть различные режимы вентиляции легких, и их можно адаптировать под пациентов с любой сопутствующей патологией, - говорит завотделением анестезиологии-реанимации №1 областного клинического онкодиспансера Наталья Сырова. - Врач-анестезиолог лучше контролирует весь процесс". Современным наркозно-дыхательным оборудованием оснащены сегодня все операционные онкодиспансера в Кемерово. Такие же аппараты недавно получили филиал в Новокузнецке и первая горбольница в Прокопьевске. В нынешнем году на борьбу с онкологическими заболеваниями в Кузбассе выделено 5,8 миллиарда рублей. В регион придет более полусотни единиц спецоборудования. В оперблоки онкологических стационаров уже поступили ультразвуковые гармонические скальпели и цифровые рентгеновские аппараты.

Тула: прыжок в будущее

В тульском областном онкологическом диспансере появился линейный ускоритель Elekta Infinity. Лечение на новом аппарате сейчас проходят более 20 пациентов с различными локализациями опухолевого процесса. Заведующий радиотерапевтическим отделением №2 областного онкодиспансера, главный радиолог области Михаил Бобков, рассказывая о новом оборудовании, не скрывает радости: "Это самая современная машина для проведения дистанционной лучевой терапии. Преимущество в том, что устройство позволяет максимально точно повторять контуры опухоли даже очень сложной формы. При этом мы можем подвести облучение к злокачественным клеткам и максимально защитить здоровые ткани". Комплекс закуплен за 185 миллионов рублей в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". В регионе и раньше был один линейный ускоритель, но "время не стоит на месте, наука развивается", а новое оборудование, по словам Михаила Бобкова, это даже не шаг вперед - прыжок в будущее для онкологии.

Приморье: радий на помощь

Онкологи Приморья приступили к лечению пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии с костными метастазами. Метод основан на принципах ядерной медицины и заключается в том, что радий, входящий в состав препарата, имеет очень короткую длину волны и не токсичен для костного мозга и крови пациента. "Онкобольные получают очень длительное лечение. Сначала им проводится химиотерапия, чтобы воздействовать на очаг опухоли и метастазы, затем, а иногда параллельно, гормонотерапия. Для лечения радием также есть свое терапевтическое окно. Таргетная альфа-терапия позволяет продлить жизнь пациентам и улучшить качество их жизни", - говорит радиотерапевт Наталья Фесик. Лечение пациентов врачи проводят на базе отделений лучевой терапии и радионуклидной диагностики. Препарат вводится пациенту внутривенно раз в месяц на протяжении полугода. Как отмечает специалист, радий уничтожает метастазы и препятствует возникновению новых. Стандартная доза для введения рассчитывается по специальной формуле.

С апреля приморцам доступны и молекулярно-генетические исследования ДНК.

Молодая женщина, у которой после первых родов оперативно выявили рак в позвоночнике и провели операцию, сумела родить второго ребенка

Новосибирск: онкология - в центре

В Новосибирской области до конца года откроют три центра амбулаторной онкопомощи, всего же к 2024 году запланировано ввести в строй 16 таких отделений. Четыре центра, запущенных в прошлом году, уже работают и принимают пациентов. Они появляются в районах области, что значительно ускоряет и упрощает выявление онкологических заболеваний, позволяет проводить первичное лечение и значительно повышает шансы на выздоровление. "Это целое клиническое подразделение, куда входит современная диагностика, - рассказал "РГ" главврач Новосибирского областного клинического онкодиспансера Олег Иванинский. - Что позволяет на этапе первичного звена дифференцировать злокачественную опухоль. При необходимости пациента направляют в онкодиспансер. Но на базе амбулаторного онкологического центра по назначению наших врачей может проводиться и химиотерапия, что исключает необходимость для пациента регулярно ездить в областной центр ради плановой процедуры".

Специалисты онкодиспансера отмечают, что пациенты амбулаторных центров поступают к ним с результатами полностью проведенного обследования, а значит, уже на первом приеме врач может назначить дальнейшее лечение, определить порядок действия для наиболее благоприятного исхода. По словам Олега Иванинского, эта тенденция оправдывает себя, сегодня медики в регионе уже по-другому видят онкологическую помощь. "И врачи, и пациенты понимают, что онкология сейчас - не приговор, особенно если она выявляется на ранних этапах, - уверен он. - Давно работаю в системе здравоохранения и вижу, что в последние годы государство выделяет на медицину колоссальные деньги. Такого не было никогда. И сегодня российские схемы лечения полностью совпадают с наиболее эффективными мировыми практиками".

Екатеринбург: диагностика стала доступнее

Новое специализированное отделение инвазивной диагностики открыли в Свердловском областном онкодиспансере. Тысячи пациентов теперь смогут без дополнительных визитов в больницы по месту жительства и длительных записей на прием к специалистам пройти в одном месте всестороннее обследование. На полноценный скрининг одного пациента уйдет около недели. Комплекс новейшего оборудования, сконцентрированный в одном месте, позволит и уточнить гистологическое строение злокачественного новообразования, и определить степень поражения организма. До сих пор для жителей отдаленных городов и поселков подобные обследования могли растянуться на месяцы. "Такой широкий набор оборудования для специализированного скрининга встретишь в редкой больнице. Кроме того, многие виды малоинвазивных манипуляций для исследования внутренних органов нельзя выполнить в поликлинике. Они проводятся под наркозом, требуют госпитализации и наблюдения за состоянием пациента", - пояснил заведующий отделением Евгений Киселев.

Под инвазивный диагностический центр в онкодиспансере места не пожалели - освободили целый этаж. Ведь комплексное обследование помогает определиться с тактикой дальнейшего лечения и в конечном итоге сказывается на оперативности и эффективности борьбы со злокачественным новообразованием. Примеров тому хватает - недавно врачи поведали счастливую историю свой бывшей пациентки: молодая женщина, у которой после первых родов оперативно выявили рак в позвоночнике и провели сложнейшую операцию по удалению злокачественной опухоли, сумела выносить и родить второго ребенка. Сообщения о малыше из палаты роддома они прислала одновременно и мужу, и врачам.