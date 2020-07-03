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03.07.2020 18:22
Рубрика: Общество

Уже не приговор

Онкологическая служба в регионах пополняется современным оборудованием, спасающим пациентов
Текст: Светлана Добрынина, Ольга Журман, Никита Зайков, Юлия Потапова, Михаил Сухарев, Елена Шулепова, Анна Юркова
Коронавирус не остановил работу нацпроекта "Здравоохранение". Клиники пополняются современным оборудованием. Особенно это важно для лечения онкологических заболеваний. Ведь главное - как можно раньше выявить болезнь. Поэтому в стране создаются центры амбулаторной онкологической помощи, строятся современные диспансеры, внедряются передовые методы диагностики. Как это происходит, выяснили корреспонденты "Российской газеты".
Современная медицина позволяет взять в цель опасную болезнь на самой ранней стадии. Фото: Gettyimages Современная медицина позволяет взять в цель опасную болезнь на самой ранней стадии. Фото: Gettyimages
Современная медицина позволяет взять в цель опасную болезнь на самой ранней стадии. Фото: Gettyimages

Кузбасс: снизить риски

Новые наркозно-дыхательные аппараты получили кузбасские онкологи. Современное оборудование позволяет снизить риски осложнений при проведении анестезии во время операций. "У аппаратов есть различные режимы вентиляции легких, и их можно адаптировать под пациентов с любой сопутствующей патологией, - говорит завотделением анестезиологии-реанимации №1 областного клинического онкодиспансера Наталья Сырова. - Врач-анестезиолог лучше контролирует весь процесс". Современным наркозно-дыхательным оборудованием оснащены сегодня все операционные онкодиспансера в Кемерово. Такие же аппараты недавно получили филиал в Новокузнецке и первая горбольница в Прокопьевске. В нынешнем году на борьбу с онкологическими заболеваниями в Кузбассе выделено 5,8 миллиарда рублей. В регион придет более полусотни единиц спецоборудования. В оперблоки онкологических стационаров уже поступили ультразвуковые гармонические скальпели и цифровые рентгеновские аппараты.

Фото: wildpixel / istock
Профессор Михаил Киселевский: Собственные клетки могут спасать от рака

Тула: прыжок в будущее

В тульском областном онкологическом диспансере появился линейный ускоритель Elekta Infinity. Лечение на новом аппарате сейчас проходят более 20 пациентов с различными локализациями опухолевого процесса. Заведующий радиотерапевтическим отделением №2 областного онкодиспансера, главный радиолог области Михаил Бобков, рассказывая о новом оборудовании, не скрывает радости: "Это самая современная машина для проведения дистанционной лучевой терапии. Преимущество в том, что устройство позволяет максимально точно повторять контуры опухоли даже очень сложной формы. При этом мы можем подвести облучение к злокачественным клеткам и максимально защитить здоровые ткани". Комплекс закуплен за 185 миллионов рублей в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". В регионе и раньше был один линейный ускоритель, но "время не стоит на месте, наука развивается", а новое оборудование, по словам Михаила Бобкова, это даже не шаг вперед - прыжок в будущее для онкологии.

Приморье: радий на помощь

Онкологи Приморья приступили к лечению пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии с костными метастазами. Метод основан на принципах ядерной медицины и заключается в том, что радий, входящий в состав препарата, имеет очень короткую длину волны и не токсичен для костного мозга и крови пациента. "Онкобольные получают очень длительное лечение. Сначала им проводится химиотерапия, чтобы воздействовать на очаг опухоли и метастазы, затем, а иногда параллельно, гормонотерапия. Для лечения радием также есть свое терапевтическое окно. Таргетная альфа-терапия позволяет продлить жизнь пациентам и улучшить качество их жизни", - говорит радиотерапевт Наталья Фесик. Лечение пациентов врачи проводят на базе отделений лучевой терапии и радионуклидной диагностики. Препарат вводится пациенту внутривенно раз в месяц на протяжении полугода. Как отмечает специалист, радий уничтожает метастазы и препятствует возникновению новых. Стандартная доза для введения рассчитывается по специальной формуле.

С апреля приморцам доступны и молекулярно-генетические исследования ДНК.

Молодая женщина, у которой после первых родов оперативно выявили рак в позвоночнике и провели операцию, сумела родить второго ребенка

Новосибирск: онкология - в центре

В Новосибирской области до конца года откроют три центра амбулаторной онкопомощи, всего же к 2024 году запланировано ввести в строй 16 таких отделений. Четыре центра, запущенных в прошлом году, уже работают и принимают пациентов. Они появляются в районах области, что значительно ускоряет и упрощает выявление онкологических заболеваний, позволяет проводить первичное лечение и значительно повышает шансы на выздоровление. "Это целое клиническое подразделение, куда входит современная диагностика, - рассказал "РГ" главврач Новосибирского областного клинического онкодиспансера Олег Иванинский. - Что позволяет на этапе первичного звена дифференцировать злокачественную опухоль. При необходимости пациента направляют в онкодиспансер. Но на базе амбулаторного онкологического центра по назначению наших врачей может проводиться и химиотерапия, что исключает необходимость для пациента регулярно ездить в областной центр ради плановой процедуры".

Специалисты онкодиспансера отмечают, что пациенты амбулаторных центров поступают к ним с результатами полностью проведенного обследования, а значит, уже на первом приеме врач может назначить дальнейшее лечение, определить порядок действия для наиболее благоприятного исхода. По словам Олега Иванинского, эта тенденция оправдывает себя, сегодня медики в регионе уже по-другому видят онкологическую помощь. "И врачи, и пациенты понимают, что онкология сейчас - не приговор, особенно если она выявляется на ранних этапах, - уверен он. - Давно работаю в системе здравоохранения и вижу, что в последние годы государство выделяет на медицину колоссальные деньги. Такого не было никогда. И сегодня российские схемы лечения полностью совпадают с наиболее эффективными мировыми практиками".

Фото: iStock
Мурашко сообщил о повышении доступности химиотерапии для онкобольных

Екатеринбург: диагностика стала доступнее

Новое специализированное отделение инвазивной диагностики открыли в Свердловском областном онкодиспансере. Тысячи пациентов теперь смогут без дополнительных визитов в больницы по месту жительства и длительных записей на прием к специалистам пройти в одном месте всестороннее обследование. На полноценный скрининг одного пациента уйдет около недели. Комплекс новейшего оборудования, сконцентрированный в одном месте, позволит и уточнить гистологическое строение злокачественного новообразования, и определить степень поражения организма. До сих пор для жителей отдаленных городов и поселков подобные обследования могли растянуться на месяцы. "Такой широкий набор оборудования для специализированного скрининга встретишь в редкой больнице. Кроме того, многие виды малоинвазивных манипуляций для исследования внутренних органов нельзя выполнить в поликлинике. Они проводятся под наркозом, требуют госпитализации и наблюдения за состоянием пациента", - пояснил заведующий отделением Евгений Киселев.

Под инвазивный диагностический центр в онкодиспансере места не пожалели - освободили целый этаж. Ведь комплексное обследование помогает определиться с тактикой дальнейшего лечения и в конечном итоге сказывается на оперативности и эффективности борьбы со злокачественным новообразованием. Примеров тому хватает - недавно врачи поведали счастливую историю свой бывшей пациентки: молодая женщина, у которой после первых родов оперативно выявили рак в позвоночнике и провели сложнейшую операцию по удалению злокачественной опухоли, сумела выносить и родить второго ребенка. Сообщения о малыше из палаты роддома они прислала одновременно и мужу, и врачам.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СФО Кемеровская область ЦФО Тульская область Тула ДФО Приморский край СФО Новосибирская область УрФО Свердловская область Екатеринбург Онкология: как победить рак Национальные проекты 2019-2024

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