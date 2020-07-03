На Алтае отменили курортный сбор

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал закон о приостановке взимания курортного сбора до 31 декабря 2020 года.

- Закон вступил в силу сегодня, 3 июля. Таким образом, отдыхающие в Белокурихе с сегодняшнего дня уже не будут уплачивать курортный сбор, - сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

Отмечается, что таким образом местные власти решили поддержать жителей края и других регионов в условиях поэтапного выхода из самоизоляции. Санаторно-курортный комплекс Алтайского края относится к наиболее пострадавшему от коронавируса сектору экономики.

В 2021-2022 годах размер курортного сбора будет снижен с 50 до 30 рублей в сутки.