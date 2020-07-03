Новосибирский губернатор возложил цветы к Вечному огню

Новости

Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по Fallout 11:24
Около миллиона лососей "сбежали" с фермы в Чили 11:15
Проверки вузов предложили отменить до 2024 года 11:12
Стипендии в России должны быть не ниже МРОТ 11:11
Феномен летающих змей объяснен научно 11:10
Суд отменил оправдательный приговор по делу об изнасиловании ребенка 11:09
Выплатят ли страховку, если машину угнали с ключами и документами 11:08
Премьер-министр Франции подал в отставку 11:04
Черная комедия про русских царей "Великая" продлена на второй сезон 11:00
В России предложили ввести утилизационный сбор на оружие 10:58
Ученые рассказали, как наблюдать за полным парадом планет 10:56
Выпускники столичных школ начали сдавать ЕГЭ 10:54
Путин уверен в дальнейшем наращивании российско-белорусских связей 10:52
В Якутию направили лесных пожарных из других регионов 10:48
В Южной Корее сменили руководителей по безопасности и внешней политике 10:44
В Свердловской области за сутки скончались семь человек с COVID-19 10:41
В Находке из-за долгов перед экипажем задержано судно из Либерии 10:40
Жительница Прикамья выманила у пенсионерок 300 тысяч за снятие порчи 10:20
В КЧР задержали исламистов, призывавших к созданию халифата 10:19
Самарская прокуратура проверит аварию, из-за которой эвакуировали поселок 10:11
ФАС возбудила дело против производителя Ariel 10:08
Первую партию кроссовера Volkswagen Nivus раскупили в считанные часы 10:00
Новый раздел о писателях-юбилярах появится на портале "Онлайн.Библиогород" 09:50
В Томске грузовик сбил трех пешеходов 09:46
Названы регионы с самой высокой заболеваемостью раком 09:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 10:45
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор возложил цветы к Вечному огню

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возложил цветы к Вечному огню и памятнику "Единство фронта и тыла" на Монументе Славы.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Накануне Новосибирск в числе 20 российских городов был удостоен высокого звания "Город трудовой доблести". Андрей Травников поблагодарил всех новосибирцев за то, что они поддержали инициативу по выдвижению Новосибирска на соискание этого звания.

- Это долгожданное известие. Присвоение звания Новосибирску входит в череду знаменательных событий, которые продолжаются с начала Года памяти и славы. Я разделяю радость не только с новосибирцами - жителями города и области. Я разделяю эту радость вместе с жителями всех 20 городов, которым присвоено звание "Город трудовой доблести" Российской Федерации", - отметил губернатор.

Фото: Правительство Новосибирской области
Губернатор поблагодарил новосибирцев за активное голосование

Глава региона почтил память тружеников промышленности и сельского хозяйства, которые работали в Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 и своим тыловым подвигом приближали Великую Победу.

В церемонии возложения цветов к Вечному огню и к памятнику "Единство фронта и тыла" также приняли участие полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Напомним, что инициатива о присвоении Новосибирску звания "Город трудовой доблести" получила одобрение в январе 2020 года на заседании областного оргкомитета "Победа". Ее поддержали трудовые коллективы, общественность, ветераны, представители партий и патриотических движений, местного самоуправления.

В ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ инициативу о присвоении звания поддержали более полумиллиона человек - жителей города и области.

Справка "РГ"

В годы Великой Отечественной войны Новосибирск стал одним из важнейших тыловых центров страны, где ковалась Победа, а его жители проявили массовый трудовой героизм и внесли существенный вклад в разгром фашизма. На 1 января 1942 года Новосибирск принял производственные мощности 31 эвакуированного предприятия. Наряду с предприятиями оборонного значения, в городе на Оби получили вторую прописку четыре научно-исследовательских института, восемь строительных и монтажных трестов и проектные организации, 15 строительных организаций.

 Также в Новосибирске размещалось не менее 23 госпиталей. Только за 1941-1943 годы в них прошли лечение 250 тысяч человек.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести"
В Минобороны рассказали о двухнедельных итогах испытаний вакцины от COVID-19
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
В КЧР задержали исламистов, призывавших к созданию халифата
В Америке началась вторая волна пандемии COVID-19
Кабмин выделит средства на создание временных рабочих мест
В России родителям еще раз выплатят по 10 тысяч на ребенка