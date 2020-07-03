Новосибирский губернатор возложил цветы к Вечному огню

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возложил цветы к Вечному огню и памятнику "Единство фронта и тыла" на Монументе Славы.

Накануне Новосибирск в числе 20 российских городов был удостоен высокого звания "Город трудовой доблести". Андрей Травников поблагодарил всех новосибирцев за то, что они поддержали инициативу по выдвижению Новосибирска на соискание этого звания.

- Это долгожданное известие. Присвоение звания Новосибирску входит в череду знаменательных событий, которые продолжаются с начала Года памяти и славы. Я разделяю радость не только с новосибирцами - жителями города и области. Я разделяю эту радость вместе с жителями всех 20 городов, которым присвоено звание "Город трудовой доблести" Российской Федерации", - отметил губернатор.

Глава региона почтил память тружеников промышленности и сельского хозяйства, которые работали в Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 и своим тыловым подвигом приближали Великую Победу.

В церемонии возложения цветов к Вечному огню и к памятнику "Единство фронта и тыла" также приняли участие полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Напомним, что инициатива о присвоении Новосибирску звания "Город трудовой доблести" получила одобрение в январе 2020 года на заседании областного оргкомитета "Победа". Ее поддержали трудовые коллективы, общественность, ветераны, представители партий и патриотических движений, местного самоуправления.

В ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ инициативу о присвоении звания поддержали более полумиллиона человек - жителей города и области.

Справка "РГ"

В годы Великой Отечественной войны Новосибирск стал одним из важнейших тыловых центров страны, где ковалась Победа, а его жители проявили массовый трудовой героизм и внесли существенный вклад в разгром фашизма. На 1 января 1942 года Новосибирск принял производственные мощности 31 эвакуированного предприятия. Наряду с предприятиями оборонного значения, в городе на Оби получили вторую прописку четыре научно-исследовательских института, восемь строительных и монтажных трестов и проектные организации, 15 строительных организаций.

Также в Новосибирске размещалось не менее 23 госпиталей. Только за 1941-1943 годы в них прошли лечение 250 тысяч человек.