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03.07.2020 14:05
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор вручил дипломы выпускникам медуниверситета

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" в Новосибирской области усилена работа по подготовке кадров для здравоохранения. Как отметил губернатор Андрей Травников на совещании в Новосибирском государственном медицинском университете (НГМУ), в этом году значимость медицинских работников для общества выросла в разы.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

- Приятно, что престижность будущей профессии медика, врача в обществе тоже растет. Я хочу поблагодарить коллектив медуниверситета за работу, - сказал губернатор.

Главный врач ГНОКБ Анатолий Юданов рассказал о проекте, который реализуется на базе медицинского класса средней школы № 170 Кировского района. Это первый в Новосибирске профильный 10-й медицинский класс, он был создан в 2015 году. Инициаторами выступили Новосибирская областная больница и НГМУ. На зачисление в класс было подано более 40 заявлений, по итогам конкурсного отбора принято 30 человек.

Фото: Правительство Новосибирской области
Новосибирский губернатор поблагодарил волонтеров-медиков за помощь

Анатолий Юданов сообщил, что во время учебы учащиеся знакомятся с больницей, многие работают в отделениях даже во время летних каникул. Врачи и медсестры высоко ценят работу школьников, считают их своими помощниками. Ученикам такая форма обучения помогает сделать осознанный выбор. По окончании школы выпускники получают сертификаты о работе в больнице в качестве волонтера.

Ректор НГМУ Игорь Маринкин доложил о результатах приема целевиков в 2019 году и планируемом наборе студентов в 2020 году.

В свою очередь, Андрей Травников поздравил выпускников университета с завершением обучения и вручил им дипломы.

- Многие из вас и ваших коллег, наравне со старшими товарищами, работали в поликлиниках, в больницах, COVID-центрах. Многие врачи переводились в такие клиники, меняли даже на время свою специализацию, потому, что верят: каждый врач в сегодняшней пандемии должен поработать в этих условиях, для того, чтобы понимать, с какой угрозой мы можем столкнуться, накопить бесценный опыт борьбы с новым заболеванием, - сказал Андрей Травников.

Справка "РГ"

Ключевая цель в работе правительства региона по развитию кадрового потенциала - дальнейшее снижение дефицита медицинских работников госорганизаций. Для этого принимается ряд мер, в том числе - работа с учебными организациями. В 2018 году на целевую подготовку по программам высшего образования направлено 198 абитуриентов, в 2019-м - 299 мест. Проводится профессиональная переподготовка медработников - в 2019 году дополнительно выделено 176 мест для врачей, 99 мест для средних медицинских работников.

 Повышенное внимание в регионе уделяется поддержке врачей, работающих в сельской местности, развитию первичного звена здравоохранения.

 С целью повышения престижа медицинской профессии в регионе ежегодно проводится конкурс народного признания "Спасибо, доктор!"

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