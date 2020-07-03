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03.07.2020 11:35
Рубрика: Происшествия

Пропавший в Туве четырехлетний мальчик найден мертвым

Текст: Екатерина Дементьева

В Туве нашли тело четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне.

Вчера его мать с сожителем устроили пикник на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа Улуг-Хемского района республики. Ребенок был с ними. Однако около пяти вечера родители заметили, что ребенка нет. Тело ребенка нашли сегодня в реке в 500 метрах от места, где отдыхали взрослые.

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Следственный комитет РФ по Республике Тыва возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Как уточнили в ведомстве, после обнаружения тела материалы в отношении матери ребенка были выделены в отдельное производство по статье 156 УК РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). Это дело передано в органы внутренних дел в соответствии с подследственностью.

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