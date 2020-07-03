Томск получил почетное звание "Город трудовой доблести"

Томск удостоен почетного звания "Город трудовой доблести". Об этом решении сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".

С присвоением почетного звания Томску жителей областного центра и региона поздравил губернатор Сергей Жвачкин.

- У томичей особое, трепетное отношение к сохранению памяти о войне. Не случайно именно в Томске родилось ставшее всемирным движение "Бессмертный полк", - подчеркнул Сергей Жвачкин. - Каждый второй житель области не вернулся с фронта, проливая кровь за нашу Родину в борьбе с фашизмом. Не меньшим был вклад в Победу тылового Томска, который принял десятки промышленных предприятий со всего Советского Союза. Здесь в кратчайшие сроки были развернуты военные госпитали. Томск вооружал и кормил фронт. Томичи день и ночь, не жалея сил, совершали подвиги и на поле боя, и в тылу.

Глава региона отметил, что решение президента страны о присвоении Томску высокого звания - это признание заслуг ветеранов, участников войны, тружеников тыла, многих поколений томичей.

- Мы очень благодарны главе государства. Я искренне поздравляю всех томичей! - сказал Сергей Жвачкин.

Отдать cвой голос в поддержку инициативы о присвоении Томску почетного звания "Город трудовой доблести" жители региона могли в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Напомним, что оно было организовано с 25 по 30 июня и 1 июля.

Формированием заявки от Томска на присвоение звания "Город трудовой доблести" занималась инициативная группа, в марте соответствующее ходатайство было принято на собрании Законодательной думы Томской области. По закону заявку с экспертным заключением Российской академии наук рассматривал Российский оргкомитет "Победа". Ранее, комментируя решение инициативной группы, заместитель губернатора по внутренней политике Сергей Ильиных отметил, что для Томска звание "Город трудовой доблести" - это не формальность, а дань подвигу томичей и всех жителей региона, в годы войны самоотверженно трудившихся в тылу, их вкладу в Великую Победу.

Справка "РГ"

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал Указ "О присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Почетного звания удостоены 20 городов страны, в том числе Томск, - "за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".