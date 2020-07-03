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03.07.2020 15:26
Рубрика: Общество

Ученые связали болезнь Альцгеймера с развитием в младенческом возрасте

Текст: Наталья Решетникова
Серьезных результатов в экспериментальной геронтологии добились ученые  Федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН" (ИЦиГ). Не последняя роль в этом принадлежит линии крыс OXYS.

Как сообщили в пресс-службе ИЦиГ СО РАН, первые результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience. Кроме того, их обсуждение состоится на специальной секции XII международной мультиконференции "Биоинформатика и системная биология", которая пройдет с 6 по 10 июля 2020 года в Новосибирске.

Фото: iStock
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По словам заведующей лаборатории молекулярных механизмов старения ИЦиГ Натальи Колосовой, линия крыс OXYS - уникальная модель преждевременного старения. Для исследований их начали использовать с 1970-х годов и выявили, что в числе развивающихся у крыс OXYS патологий - болезнь Альцгеймера.

Год от года распространение этой болезни среди людей растет: если в 2015 году количество страдающих ею насчитывалось 48 миллионов человек, то к середине века, по прогнозам, число таких людей достигнет 153 миллионов. При этом, как отмечают ученые, только у пяти процентов заболевание имеет наследственную природу, у остальных 95 процентов - это так называемая спорадическая, спонтанная форма.

Научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения ИЦиГ СО РАН Екатерина Рудницкая отмечает, что на сегодня нет лекарства, которое могло бы излечить это заболевание, максимум - несколько замедлить его развитие.

- Сегодня большое внимание уделяется факторам риска, профилактике и максимально ранней диагностике. Самый очевидный из факторов риска - возраст, но он не единственный. В последние годы растет число исследований, которые показывают, что предпосылки развития болезни Альцгеймера могут закладываться намного раньше. Это стало основой для гипотезы, что появлению первых клинических признаков предшествует многолетняя бессимптомная стадия развития заболевания. Проверить ее в ходе исследований на людях было бы очень сложно. Тут и пригодилась линия крыс OXYS, у которых происходят схожие процессы нейродегенерации, - рассказывает ученый.

Изучая особенности развития крыс, ученые установили, что в период между рождением и половым созреванием у крыс OXYS наблюдается отставание от нормы в формировании и развитии ряда структур мозга. Другая особенность, которую удалось установить Екатерине Рудницкой с коллегами, - роды у крыс OXYS проходят несколько раньше, чем у их обычных сородичей, однако крысята не считаются недоношенными.

Фото: iStock
Скверный характер снижает риск Альцгеймера

- Наблюдая за крысятами OXYS, мы выявили задержку развития многих параметров их организма, в сравнении с обычными крысами - у них позже прорезываются зубы, открываются глаза, формируется ряд важных безусловных рефлексов, - подчеркнула Екатерина Рудницкая.

Ученым предстоит детально это изучить. В случае если к 2025 году будет найден способ задержки начала заболевания, то это поможет к 2050 году вдвое снизить количество людей, страдающих болезнью Альцгеймера.

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