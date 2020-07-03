В Кузбассе семья утонула в озере

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семьи из трех человек на озере Красное в Кемеровской области.

По предварительным данным, 40-летний мужчина вместе с гражданской супругой и двумя детьми отдыхали на берегу озера. Дети вместе с матерью плескались в воде и неожиданно начали тонуть. Глава семьи бросился им на помощь, но утонул сам. Очевидцы случившегося смогли спасти только девятилетнего мальчика.

- В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точную причину смерти потерпевших, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Отмечается, что отдыхающие купались в не санкционированном для купания месте.