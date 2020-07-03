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03.07.2020 08:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирске отметят 120-летний юбилей академика Михаила Лаврентьева

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске отметят юбилей академика Академии наук СССР, основателя Академгородка Михаила Алексеевича Лаврентьева. 120 лет со дня рождения ученого исполнится 19 ноября.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Как сообщили в пресс-центре мэрии города, для подготовки к празднованию будет создан оргкомитет.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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- Наследие Михаила Алексеевича Лаврентьева - это не только новосибирский Академгородок. Есть вещи, которые оказали влияние на целое поколение людей. Мы не хотели бы говорить о вкладе академика в науку - это будут обсуждать в Сибирском отделении РАН. Нам бы хотелось сделать акцент на наследии Лаврентьева с точки зрения его влияния на культуру и общество, - сказала заместитель мэра - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. - Создание Академгородка было одной из составляющих развития Новосибирска - мы стали известны на весь мир.

Вице-мэр также сообщила, что основная тема праздничных мероприятий - свобода творческой мысли, личный выбор. Они будут посвящены экспериментам, а главными участниками станут дети.

В программу юбилея планируется включить фестивали научного кино, выставки, дискуссии, лекции, экскурсии, бардовский концерт, обсуждение стратегии развития "Академгородок 2.0". Кроме того, есть инициативы по созданию поезда-музея и проведению музейной ночи в честь Михаила Лаврентьева.

Справка "РГ"

В ближайшее время будет запущен сайт - www.Лаврентьев120.рф. На нем будет представлен план мероприятий. Некоторые из них состоятся уже в июле. Новосибирцы смогут написать свои предложения по мероприятиям на сайте, а также на сайте управления культуры мэрии Новосибирска.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

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