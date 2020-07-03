В Новосибирске возведут современную автостраду над улицей Ипподромской

В Новосибирске реконструируют путепровод с трамвайными путями над улицей Ипподромской. Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что в результате город получит автостраду, которая станет альтернативой улице Большевистской.

Специалисты сообщили главе города, что пролеты будут увеличены на 1,2 метра - такая необходимость возникла в связи со строительством четвертого моста через реку Обь. После реконструкции ширина путепровода составит 28 метров (сейчас - 20 метров).

Анатолий Локоть отметил, что с началом строительства четвертого моста у города появилась возможность привести в порядок прилегающую к нему транспортную сеть. В частности, приступить к реконструкции улицы Зыряновской. Сейчас она узкая, что не позволяет пустить по ней транспорт в полном объеме. В будущем она должна стать частью развязки нового моста.

- Уже есть проектно-сметная документация, сейчас необходимо ее актуализировать, состыковать некоторые моменты, чтобы к тому времени, как будет готов мост, мы завершили реконструкцию улицы Зыряновской, - отметил на выездном совещании Анатолий Локоть. - Эта улица будет расширена до четырех полос. Также здесь сохранится трамвайная линия, будет обустроен тротуар.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Монтаж правого пролетного строения начнется 30 июля, в связи с этим будет ограничено движение транспорта по улице Ипподромской. В течение двух недель в дневное время проезд будет сужен, а в ночное - движение перекроют полностью.

Закончить реконструкцию моста планируют к осени 2021 года.

Справка "РГ"

Реконструкция путепровода с трамвайными путями в створе ул. Зыряновской началась в 2019 году. Работу ведет генеральный подрядчик ПФ "ВИС". Чтобы не останавливать движение трамвая, линию временно перенесли на левый пролет, правый тем временем демонтировали. Сейчас строители увеличивают высоту опор, после чего поставят пролет на место и вернут на него трамвайные пути. После этого приступят к аналогичным работам на левом пролете.