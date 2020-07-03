В Республике Алтай открыли турбазы и гостиницы

В Республике Алтай сегодня возобновляют работу туристические базы и гостиницы. Накануне глава региона Олег Хорохордин принял решение о частичном снятии ограничений, которые действовали в республике из-за пандемии короновируса.

- Таким образом с 3 июля мы открываем летний туристический сезон в республике, - подчеркнул глава республики. - Но все туробъекты и предприятия общественного питания должны неукоснительно выполнять рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Турбазы открылись во всех районах республики, кроме Кош-Агачского, где по-прежнему сохраняется сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Из 775 случаев заболевания коронавирусной инфекцией 435 приходятся на Кош-Агачский район. Поэтому на его территории введены дополнительные ограничительные меры. С 11 июня запрещен въезд и выезд в этот район Республики Алтай, а также приостановлено выполнение регулярных авиарейсов по маршруту Горно-Алтайск - Кош-Агач - Горно-Алтайск.

При этом во всей республике продолжает действовать обязательный масочный режим, остаются под запретом массовые мероприятия, по-прежнему закрыты кинозалы, театры, музеи и ночные клубы.

Напомним, что в соседнем Алтайском крае возобновили работу турбаз и других средств размещения туристов на неделю раньше - с 27 июня.