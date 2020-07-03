В пятницу в Республике Алтай возобновили работу турбазы, гостиницы, кафе и рестораны. С самого утра на Чуйском тракте, ведущем в регион, образовался плотный поток машин - это туристы из Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края устремились на отдых в горы. Популярные места - Манжерок, Чемал, Телецкое озеро, гора Белуха - ждут гостей и любителей экстрима.

Отдыхающих не смущает ни масочный режим, ни закрытые музеи, кинозалы и ночные клубы (запрет на массовые мероприятия в республике еще не снят). Конечно, основная нагрузка по соблюдению эпиднорм ложится на принимающую сторону. На обычный режим работы ни турбазы, ни кафе пока перейти не могут: им придется постоянно обеззараживать помещения, следить за дистанцией между посетителями, обеспечивать персонал и отдыхающих масками и перчатками. Но после трех месяцев простоя турбизнес готов на все, лишь бы возобновить работу.

По словам руководителя Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергея Зяблицкого, коронавирусные ограничения тяжело дались турбизнесу, и не все смогли без потерь пережить этот сложный период. Турбизнес очень надеется на высокий спрос, на то, что после трех месяцев самоизоляции отдыхающие толпами устремятся на Алтай к чистому воздуху, заснеженным горным вершинам, прозрачным рекам, меду, пантам и всему тому, чем так знаменит этот горный регион.

Между тем

Правительство Пермского края разрешило работу компаниям, занимающимся организацией речных круизов. Правда, с оговоркой, что теплоходы могут совершать только среднесрочные и долгосрочные рейсы, например, до Онежского озера или до Астрахани. Маршруты по рекам Пермского края пока под запретом.

Подготовил Константин Бахарев, Пермь