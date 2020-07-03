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03.07.2020 13:52
Рубрика: Общество

В России появится сибирский "Артек"

Текст: Ксения Колесникова
В России создаются "губернаторские лагеря" - сеть ведущих в стране региональных лагерей детского отдыха, использующих лучший опыт и программы Международного детского центра "Артек".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Один такой лагерь планируется открыть и на Алтае. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассмотрели потенциал создания первого сибирского всероссийского лагеря.

Он сможет принять более 2000 детей за смену, около 40 тысяч детей в год. Благодаря ему будет создано около 1,5 тысячи рабочих мест. Концепцией также предполагается создание горнолыжного детского кластера, тематические образовательные смены.

Алтайский "Артек" - неофициальное название детского оздоровительного лагеря "Артек", который был эвакуирован в годы Великой Отечественной войны из Крыма в Белокуриху.

Фото: iStock
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- Здесь большая история, ведь 3 июля последние ребята из "Артека" с Крыма были эвакуированы и, фактически, это одна из самых длинных смен была в то время - по понятным причинам. Поэтому возрождение сибирского "Артека" будет хорошим знаком с учетом этой природы инфраструктуры, - сказал Сергей Кравцов в рамках своего рабочего визита в Алтайский край.

Напомним, первыми регионами, создавшими у себя "губернаторский лагерь", стали Республика Бурятия, Ярославская и Курская области, ХМАО, Республика Татарстан.

- Мы поддерживаем распространение наших лучших образовательных практик, передовых программ активного детского отдыха. Уверен, у Алтайского края есть весь необходимый потенциал создать первоклассный центр детского отдыха, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Игорь Шувалов отметил, что Алтайский край обладает уникальным туристическим потенциалом.

- Исторически так сложилось, что во время Великой Отечественной войны сюда, на Алтай, "Артек" переезжал, здесь размещался. И вообще это центр земли русской. И особая энергетика. Нам интересно взяться за проект создания такого образовательного центра. То, что дети будут отдыхать, - это отлично, но это не наш профиль. А то, что это образование, - нам этим заниматься интересно. И это совмещенная услуга по оздоровлению детей, по их досугу, - отметил Игорь Шувалов.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Отдых детей в летних лагерях

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