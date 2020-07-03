В Томске грузовик сбил трех пешеходов

Томская полиция выясняет обстоятельства ДТП с грузовиком, сбившим трех пешеходов на улице Яковлева.

Сегодня около 12 часов 11 минут 59-летний водитель Nissan Diesel потерял контроль над управлением автомобилем. Грузовик врезался в дорожное ограждение, сбил трех пешеходов и продолжил движение, после чего столкнулся с двумя иномарками. Один из пешеходов, 18-летний томич, скончался на месте происшествия. Двое пострадавших госпитализированы.

- На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства происшествия, - сообщает УМВД России по Томской области.