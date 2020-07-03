Жительнице Новокузнецка удалили опухоль с волосами

Кузбасские хирурги прооперировали пациентку с редкой патологией - тератомой. Внутри опухоли находился огромный комок волос.

32-летняя жительница Новокузнецка поступила в городской филиал Кемеровского онкологического диспансера с подозрением на новообразование в яичнике. Во время операции врачи обнаружили у пациентки паразитирующую опухоль - тератому.

Тератома - это редкое новообразование, возникающее во время беременности из-за нарушения развития клеток эмбриона. Такие опухоли могут содержать практически все ткани организма: волосы, зубы, фрагменты костей, других органы или части тела. В большинстве случаев новообразование не вызывает никаких симптомов. Проблемы начинаются, когда опухоль увеличивается и начинает давить на органы.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, пациентка самостоятельно родила двух детей и не подозревала о патологии. Операция прошла успешно. Вскоре новокузнечанка сможет вернуться к обычной жизни.