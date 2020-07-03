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03.07.2020 14:59
Рубрика: Общество

Жительнице Новокузнецка удалили опухоль с волосами

Текст: Наталья Граф (Омск)

Кузбасские хирурги прооперировали пациентку с редкой патологией - тератомой. Внутри опухоли находился огромный комок волос.

Фото: Тамара Шаргина/Пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №1"
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32-летняя жительница Новокузнецка поступила в городской филиал Кемеровского онкологического диспансера с подозрением на новообразование в яичнике. Во время операции врачи обнаружили у пациентки паразитирующую опухоль - тератому.

Тератома - это редкое новообразование, возникающее во время беременности из-за нарушения развития клеток эмбриона. Такие опухоли могут содержать практически все ткани организма: волосы, зубы, фрагменты костей, других органы или части тела. В большинстве случаев новообразование не вызывает никаких симптомов. Проблемы начинаются, когда опухоль увеличивается и начинает давить на органы.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, пациентка самостоятельно родила двух детей и не подозревала о патологии. Операция прошла успешно. Вскоре новокузнечанка сможет вернуться к обычной жизни.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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