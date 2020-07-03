Многие семьи сегодня оказались в сложном финансовом положении. У одних снизилась заработная плата, и, соответственно, упал общий доход, другие потеряли работу. А если есть маленький ребенок, да не один, то порой и вовсе бывает туго.

Помощь пришла от государства. Финансовая поддержка позволила продержаться до того времени, когда режим самоизоляции начал пусть и постепенно, но все-таки ослабляться.

Аюб и Мадина Салтахановы живут городе Шали в частном доме. У них трое детей. Одному ребенку еще не исполнилось и трех лет, а два других чуть постарше - четырех и шести лет. Мадина - домохозяйка. За обеспечение семьи полностью отвечает Аюб, и до пандемии коронавируса он с этой задачей справлялся отлично.

Аюб - опытный специалист по строительной части, мастер на все руки, а такие без дела не сидят. Но когда началось повсеместное распространение опасной инфекции, семье Салтахановых пришлось нелегко. Количество заказов резко сократилось, и Аюб, как и тысячи других людей, остался без работы.

На Кавказе в больших и дружных семьях в сложных ситуациях принято выручать друг друга, и, конечно, молодая семья не осталась без поддержки родных. Но и помощь государства оказалась очень кстати. Уже первые выплаты позволили вздохнуть свободнее.

- Для нас государственные выплаты стали существенной поддержкой, - говорит Аюб. - Средства поступили без задержек.

Согласно указу президента РФ от 7 апреля 2020 года N 249 была утверждена ежемесячная выплата семьям, имеющим детей до 3 лет (точнее, если дети не достигли этого возраста до 30 июня 2020 года включительно). В апреле, мае и июне выплатили по 5 тысяч рублей на ребенка. Чтобы получить средства, необходимо направить заявление через личный кабинет на портале Пенсионного фонда или на портале Госуслуг.

В Чеченской Республике подали 100 774 заявления на эту выплату. По ним принято 75 063 положительных решения.

Получили поддержу и семьи с детьми постарше - от 3 до 16 лет. С 1 июня им положена единовременная выплата. На одного ребенка перечислят 10 тысяч рублей, на двух - 20 тысяч и так далее. Если подростку исполнилось 16 лет до 11 мая (до даты вступления в силу указа президента о выплате), то права на нее нет.

Эта выплата тоже носит заявительный характер. На сегодня в Чечне принято более 195 тысяч заявлений на эту выплату, в 177 207 случаях уже приняты положительные решения. Получается, что денежные средства дошли до 384 346 детей. 1 июня на счета 101 692 семей, где растут 223 136 ребятишек, поступила материальная помощь.

Хорошей новостью для семей с детьми стало то, что в июле им вновь окажут помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, не достигшего 16 лет. Выплата не будет учитываться в составе доходов при предоставлении других мер соцпомощи. На эти цели правительство выделило из своего резервного фонда более 270 миллиардов рублей. Средства поступят по линии Пенсионного фонда. Отделением Пенсионного фонда по Чеченской Республике на счета граждан уже перечислены средства на 428 370 детей.

Эту помощь предоставят дополнительно к ежемесячной выплате на детей до 3 лет или к единовременной - на детей от 3 до 16 лет, которые перечисляются с апреля и июня. Особенностью июльской выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться. Пенсионный фонд без дополнительных заявлений оформит и перечислит средства автоматически на основе ранее принятых решений о предоставлении госпомощи в размере 5 и 10 тысяч рублей.

Те, кто все еще не обратился за этими выплатами, могут не беспокоиться. Прием заявлений будет продолжен до 30 сентября включительно. Средства переведут за все месяцы.

Ежемесячная выплата предоставляется из федерального бюджета и не зависит от доходов семьи, наличия работы и заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иной госпомощи. Также она не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки.

Такая помощь оказывается только семьям, проживающим в России.

В течение 5 дней сотрудники Пенсионного фонда обязаны рассмотреть заявление семьи и принять решение, а в последующие три дня перечислить положенные средства.

Иногда при рассмотрении заявлений появляются проблемы, которые могут стать причиной отказа. Например, приведены неверные данные, которые не позволяют идентифицировать ребенка, или невозможно связаться с заявителем по предоставленному номеру.

Отказать могут из-за повторного обращения по одним и тем же детям, отсутствия наименования банка в заявлении либо указания несуществующего банка, отсутствия расчетного счета, перепутанных корреспондентских и расчетных счетов. Иногда в заявлении указаны реквизиты разных банков или эти данные вообще отсутствуют. Бывает, что заявитель называет счета супруга или ребенка, что тоже неверно.

По таким заявлениям проводится дополнительная работа: эти люди разыскиваются, и ошибки исправляются. В случае необходимости документ подается повторно.

Сегодня социальные службы и органы местного самоуправления Чечни активно взаимодействуют, и это позволяет выявить многодетные семьи, которым положена госпомощь. Сотрудники ПФР определяют права этих граждан и объясняют им, как правильно заполнить заявление о выплатах и направить его бесконтактным способом.